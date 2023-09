Call of Duty: Modern Warfare II: Saison 5 Reloaded und kostenloser Zugang

Bis zum 20. September könnt ihr den Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Modern Warfare II kostenlos spielen. Probiert die neusten Karten von Saison 5 aus oder werdet chaotisch im neuen Party-Modus Chaos.

Spieler können während des kostenlosen Zugangs eine Vielzahl von Mehrspieler-Inhalten während des Events erleben, von klassischen Listen wie Shipment 24/7, bis hin zu neuen Karten und Modi wie DRC — Zone 1 und Chaos. Startet durch in Standard-, Hardcore- und Part-Modi und probiert die großen Gefechte auf den Kampfkarten aus.

Spielt die neuen Saison 5-Standardkarten

DRC – Zone 1: Die neuste Mehrspieler-Karte, die in Saison 5 erschienen ist, DRC – Zone 1, bringt Operatoren in ein hochmodernes Verteidigungs-Forschungszentrum.

Puntar Mar: Geht an den Strand in dieser maritimen Karte, mit blauem Himmel und atemberaubender Aussicht.

Strike: An jeder Ecke lauern Gefahren, während sich die Operatoren der städtischen Landschaft von Urzikstan stellen.

Übernahme für Call of Duty: Modern Warfare III

Zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty, werden die Inhalte, die ihr in Modern Warfare II verdient, in das kommende Call of Duty: Modern Warfare III übernommen, dass am 10. November veröffentlicht wird. Erfahrt mehr darüber in unserem Blog zur Inhaltsübernahme.

Der Mehrspieler-Gratiszugang von Modern Warfare II startete, wie wir bereits berichtet haben, am 13. September und endet am 20. September um 19 Uhr MESZ.