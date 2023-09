Sea of Thieves: Wish You Were Here Event eingeläutet

Autor:, in / Sea of Thieves

Sea of Thieves lässt euch ab sofort und bis zum 21. September das Wish You Were Here-Event feiern. Zum Start gibt es ein Video.

Der Startschuss für das Sea of Thieves-Event Wish You Were Here ist gefallen.

Ab sofort ist das Event spielbar und das noch bis zum 21. September. Im Rahmen des Events habt ihr die Gelegenheit Extra-Gold und -Rep anzuhäufen und an Challenges teilzunehmen, die euch interessante Belohnungen einbringen.