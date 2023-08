Gamescom 2023: Iceberg Interactive stellt Line-up vor

Iceberg Interactive kündigt aufregende Spieleauswahl und seine Teilnahme an der Gamescom 2023 an.

Iceberg Interactive freut sich, seine Teilnahme an der Gamescom 2023 anzukündigen, einer der am meisten erwarteten Gaming-Veranstaltungen des Jahres.

Das Unternehmen präsentiert eine vielfältige Auswahl an Titeln, die eine breite Palette von Zielgruppen ansprechen.

Die Veranstaltung findet vom 23. bis 27. August 2023 in Köln, Deutschland, statt, und Iceberg Interactive lädt Mitglieder der Presse ein, diese unglaublichen Spiele aus erster Hand an ihrem Stand [Halle 04.1 | Stand A024] vom 23. bis 25. August zu erleben. Branchenmitglieder haben die Möglichkeit, mit Entwicklern in Kontakt zu treten, Gameplay-Demos zu erkunden und Einblicke in die kreativen Prozesse hinter jedem Titel zu gewinnen.

Ihre Spieleauswahl umfasst:

Minicology – Entwickelt von Isaac Denner und geplant für die Veröffentlichung auf dem PC im Jahr 2024.

Hellbreach: Vegas – Entwickelt von Infinity Ape Studios und geplant für die Veröffentlichung auf dem PC im 4. Quartal 2023.

Ein unangekündigter Titel – Entwickelt von Interactive Fate für den PC (Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt) – Iceberg Interactive freut sich, den Schleier über dem unerzählten Fantasy Roguelike Beat’em Up-Spiel während der Gamescom zu lüften.

CLeM – Entwickelt von Mango Protocol für die Veröffentlichung auf PC und Nintendo Switch im 4. Quartal 2023.

AirportSim – Entwickelt von MS GAMES und geplant für die Veröffentlichung auf PC und Xbox im 3. Quartal 2023.

AirportSim ist ein Flughafen-Bodenabfertigungssimulator, der es dir ermöglicht, die verschiedenen Rollen des Bodenabfertigungspersonals am Flughafen zu übernehmen.

Realistische Grafiken und Abläufe, lizenzierte Fahrzeuge, echte Flughäfen und aktuelle Wetterbedingungen sorgen für ein unvergessliches Abenteuer. Iceberg Interactive freut sich darauf, auf der Gamescom aufregende Neuigkeiten zu enthüllen.

„Wir freuen uns, unsere vielfältige Spieleauswahl auf der Gamescom 2023 zu präsentieren“, sagt Erik Schreuder, CEO von Iceberg Interactive. „Jeder dieser Titel steht für unser Engagement, Spielern einzigartige und fesselnde Erlebnisse in verschiedenen Genres zu bieten. Wir können es kaum erwarten, dass die Teilnehmer diese Spiele ausprobieren und unsere kommenden Veröffentlichungen entdecken.“