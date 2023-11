Agent: Sollte Ähnlichkeiten mit James Bond haben

Es ist mehr als 16 Jahre her, als Rockstar Games mit Agent ein neues Spiel angekündigt hatte. Das damals PlayStation 3 exklusive Stealth-Actionspiel ist nie erschienen. Erst 2021 entfernte man das Spiel schließlich von seiner Webseite, womit jegliche Hoffnung begraben wurde.

Obbe Vermeij war damals technischer Leiter bei Rockstar North. Er sprach jetzt über Agent und die Zeit, an der er daran gearbeitet hatte.

Demnach habe man in Grand Theft Auto: San Andreas eine Demo entworfen, demonstrierte darin die Spionagefähigkeiten.

Vermeij erzählte: „Rockstar San Diego arbeitete an einem Spiel im Stil von James Bond. Leslie Benzies, [ehemaliger Präsident von Rockstar North], wollte unbedingt etwas in dieser Richtung machen. Wir haben eine Demo gemacht, in der wir einige Spionagetätigkeiten in San Andreas durchgeführt haben. Ich glaube, da gab es einen Drachenflieger und ein Auto, das sich in ein U-Boot verwandelte oder so etwas.“

Die Demo überzeugte, man durfte an dem Projekt arbeiten, welches intern „Jimmy“ genannte wurde. Dazu teilte man Rockstar North auf, ließ die eine Hälfte an Grand Theft Auto IV arbeiten, die andere an Agent.

Agent sollte im Gegensatz zur GTA-Reihe viel linearer sein. Es gab Schauplätze am französischen Mittelmeer, einem Skigebiet in der Schweiz, Kario und sogar eine wilde Schießerei mit Lasern im Weltraum. Laut Vermeij eben wie in einem klassischen James Bond.

Ein Jahr hat man an Agent gearbeitet und die Stimmung war gut, wohl auch, weil man nach GTA: San Andreas auch mal etwas völlig anderes machen konnte. Dennoch kam man nicht so gut voran, wie man erhofft hatte. Hinzu kam Grand Theft Auto V, welches sämtliche Ressourcen benötigte.

„Es war unausweichlich, dass irgendwann die ganze Firma hinter Grand Theft Auto 5 stehen musste. Wir haben versucht, das Spiel zu kürzen, um den größten Teil fertig zu stellen, bevor der unvermeidliche Anruf aus New York kommt. Wir haben einen ganzen Level (ich glaube Kairo) und vielleicht sogar den Weltraumteil herausgeschnitten,“ so Vermeij weiter.

Agent war wohl letztendlich eine zu große Ablenkung und der Fokus lag auf Grand Theft Auto. Vermeij glaubt, eine andere Firme innerhalb von Rockstar übernahm die Entwicklung. Fertiggestellt wurde es aber nie, wie man weiß.