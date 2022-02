Grand Theft Auto VI: Spiel befindet sich laut Rockstar Games in aktiver Entwicklung

Was wünschen sich Spieler sehnlicher als einen Einzelspieler-DLC für Grand Theft Auto V? Richtig, einen ganz neuen Teil der Open World-Reihe.

Heute bestätigt Rockstar Games, die Entwicklung eines neuen Teils befinde sich in aktiver Entwicklung.

So heißt es im Rockstar Newswire zum potenziell lautenden Grand Theft Auto VI:

„Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTAV wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der Grand Theft Auto-Serie gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, das bisher Erreichte deutlich zu übertreffen – und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Entwicklung des nächsten Teils der Grand Theft Auto-Serie bereits in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir so weit sind, also bleibt bitte auf dem Rockstar Newswire für offizielle Details dran.“