Take-Two Interactive: Kostenreduzierung statt Entlassungen geplant

Im Zuge der Veröffentlichung des neusten Finanzberichts, sagte Strauss Zelnick als CEO von Take-Two Interactive, man habe eine Strategie zur drastischen Senkung der Kosten. Entlassungen sind derzeit aber nicht Bestandteil davon.

Zelnick sagte: „Unsere Strategie ist in Kreativität, Innovation und Effizienz verankert. Wir arbeiten derzeit an einem signifikanten Kostensenkungsprogramm für unser gesamtes Unternehmen, um unsere Margen zu maximieren und gleichzeitig in Wachstum zu investieren.“

„Diese Maßnahmen ergänzen unser früheres Kostensenkungsprogramm und sind robuster als dieses, und wir streben eine größere operative Hebelwirkung an, während wir unseren herausragenden Veröffentlichungsplan umsetzen.“