Take-Two Interactive: Verzichtet auf Adventure von Just Cause 3-Director

Take-Two Interactive hat den Vertrag zur Veröffentlichung eines neuen Adventures des Just Cause 3-Directors bei People Can Fly gekündigt.

Der Videospielpublisher Take-Two Interactive wird das von People Can Fly entwickelte Adventure des Just Cause 3 Directors nicht veröffentlichen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von Take-Two gekündigt.

Wie People Can Fly zuvor berichtete, habe man „von Take-Two Interactive eine Absichtserklärung erhalten, die Entwicklungs- und Veröffentlichungsvereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Parteien zu beenden“.

Der unter dem Projektnamen Dagger angekündigte und als „hochambitionierter, bahnbrechender Action-Adventure-Titel“ wurde vor über zwei Jahren mit Roland Lesterlin als Director angekündigt und im Studio am Standort New York entwickelt.

Die Entwicklung wird dennoch aus eigener Kraft fortgesetzt, auch, weil Take-Two seine Option zum Erwerb der geistigen Eigentumsrechte nicht ausüben wird.

Sebastian Wojciechowski, CEO von People Can Fly, sagte zur Auflösung des Vertrages: „Ich gehe davon aus, dass wir uns in gutem Einvernehmen trennen werden, und ich sehe keinen Grund, warum wir in Zukunft nicht mit Take-Two an einem anderen Projekt arbeiten könnten.“ „Wir glauben fest an das Potenzial von Project Dagger und sind nun entschlossen, die Entwicklung im Rahmen unserer Self-Publishing-Pipeline fortzusetzen. Das Spiel befindet sich noch in der Vorproduktion – unser Team konzentriert sich jetzt auf das Schließen von Kampf- und Game-Loops und die Migration von UE4 auf UE5.“ „Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung für uns zusätzliche Investitionen bedeutet, aber das Self-Publishing ist Teil unserer Strategie. Natürlich schließen wir eine Zusammenarbeit mit einem neuen Verlag nicht aus, wenn sich dadurch eine überzeugende Geschäftsmöglichkeit ergibt.“