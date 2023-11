Deutsche Charts: RoboCop ballert sich aufs Games-Podium

Drei Filme, ein Remake, mehrere Serien und sogar eine Comicreihe umfasst das RoboCop-Franchise bislang. Auch zwei Videospiele wurden dem beinharten Cyborg-Polizisten gewidmet; diese liegen allerdings schon etliche Jahre zurück.

Entsprechend heiß ersehnt war die Veröffentlichung von RoboCop: Rogue City, das jetzt für Recht und Ordnung in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sorgt. Sowohl im PS5- als auch im Xbox Series-Ranking ballert sich der Ego-Shooter aus dem Stand auf den Bronzeplatz.

Die Neuauflage eines Kultspiels versetzt RPG-Fans auf Rang vier der PS5-Hitliste in Entzückung: Star Ocean: The Second Story R überzeugt mit einer einzigartigen Grafik und schneidet sogar noch besser als EA Sports WRC ab. Die Rennsimulation rast an die fünfte Stelle.

Die beiden Top-Positionen belegen Marvel’s Spider-Man 2 und Assassin’s Creed Mirage. Bei den Xbox Series-Titeln triumphieren EA Sports FC 24 und Assassin’s Creed Mirage.

Nintendo-Ikone Mario hat in den Switch-Charts dank Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe weiterhin alles im Griff. Die restlichen Spitzenreiter lauten Cities: Skylines II (PC), EA Sports FC 24 (PS4) und Hogwarts Legacy (Xbox One).