Mobile-Gaming: NBA Infinite erscheint am 17. Februar

Level Infinite, und Lightspeed Studios haben heute den dreimaligen NBA All-Star Rudy Gobert als europäische Spokesperson für das kommende NBA Infinite vorgestellt. Das neue actiongeladene PvP-Mobile-Basketballspiel soll am 17. Februar 2024 erscheinen.

Gobert, Gewinner einer olympischen Silbermedaille mit der französischen Nationalmannschaft und dreifacher NBA Defensive Player of the Year, wird zum Launch des Spiels Brand Ambassador in allen europäischen Märkten.

Der französische Superstar steht als spielbarer Charakter Spielern weltweit zur Verfügung.

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass der dreifache All-Star Karl-Anthony Towns als ikonischer Athlet in NBA Infinite dabei ist.

Towns wird nicht nur das Gesicht des Spiels zum kommenden Launch, sondern wird auch neben anderen wichtigen Spielern im Spiel verfügbar sein, darunter De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins und Jrue Holiday. Jeder dieser Spieler wird als Brand Ambassador vorgestellt.

Towns ist ein dreifacher NBA All-Star and war zweimal in der All-NBA Third Team Selection sowie der 2016 Kia Rookie of the Year.

Towns hat zudem mehr als 100 3-Punkt-Würfe in sechs folgenden Saisons geworfen. 2022 wurde er der sechste Mann in der Geschichte der NBA, der in einem Spiel 60 Punkte erreicht und 15 Rebounds verteidigt hat.

Er ist der zweite Spieler der Timberwolves mit 11.000 Punkten und hat sein Team in die Playoffs 2022 und 2018 geführt. Als erster Spieler in der NBA, hat er die Skills Challenge und den 3-Point-Contest beim 2022 All-Star Weekend gewonnen. Zudem gewann Towns den Starry Three-Point Contest 2022.

Die geballte Starpower von NBA Infinite wird im Spiel durch Play-by-Play-Calls von NBA Announcer Mark Jones. Jones begleitet, der unter anderem die NBA Finals 2011 und 2022 kommentiert hat.

Zudem war er der Host von ESPNs SportsCenter-Berichterstattung der NBA Finals von 1991 bis 1996 und 2007 bis 2010, hat die Play-by-Play der 2011 NBA Finals für ESPN 3D kommentiert und ESPNs Berichterstattung der NBA All-Star Events, der NBA Draft Lottery und des NBA Draft presented by State Farm gehostet.

NBA Infinite hat zudem regionale Kommentatoren aus Deutschland, Frankreich und Brasilien im Gepäck, die ein immersives Gameplay-Erlebnis und international professionelle Kommentare bieten.

Michael Körner ist eine der ikonischen deutschen Stimmen des Basketballs sei den 1990ern. Körner hat über 15 Jahre über die NBA in Deutschland berichtet, darunter verschiedene NBA Finals und NBA All-Star-Spiele.

Seine Leidenschaft für das Spiel und tiefgehendes Wissen über Spieler, Teams und Ligen, kombiniert mit seinem einzigartigen Präsentationsstil, macht ihn zu einer perfekten Wahl für NBA Infinite.

Mit einer Karriere, die mehr als 25 Jahre andauert, berichtet Xavier Vaution über die weltweite Explosion des NBA-Basketballs in französisch-sprechenden Märkten und ist einer der Hauptfiguren hinter der Basketball-Berichterstattung für beIn SPORTS France seit 2012.

Er hat über große Events wie die All-Star-Spiele und NBA Finals berichtet und passt somit perfekt zu NBA Infinite in Frankreich.

Zudem hat sich Rômulo Mendonça, ein Brasilianer aus Divinópolis, Minas Gerais, seit 2011 mit seinem Live-Play-by-Play-Kommentar bei großen Sportereignissen einen Namen gemacht, darunter die Olympischen Spiele in Rio 2016 und die NBA Finals in 2018, 2019 und 2022.

Mit seiner Excellenz in NBA-Berichterstattung und anderen Sportarten, bietet Rômulos professionelle Narration eine immersive Ebene, die das Spielerlebnis von NBA Infinite in Brasilien weiter verbessert.

NBA Infinite ist ein kostenloses Mobile-Basketballspiel, das am 17. Februar 2024 für iOS und Android-Geräte erscheint. Spieler können sich bereits vorab anmelden.