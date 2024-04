Mobile-Gaming: Monster Hunter Now erreicht 15 Millionen Downloads

Monster Hunter Now hat in sechs Monaten mehr als 15 Millionen Downloads erreicht.

Monster Hunter Now, ein globales Abenteuer, bei dem man einige der furchterregendsten Monster aus dem Monster Hunter-Universum in der realen Welt aufspüren und jagen kann, hat in den sechs Monaten seit seiner weltweiten Veröffentlichung im September 2023 15 Millionen Downloads erreicht.

Als Dankeschön an die weltweite Monster Hunter Now-Community schaltet der exklusive Aktionscode MHNOW15M jetzt wertvolle Ingame-Gegenstände kostenlos im Monster Hunter Now-Web-Store frei.

Außerdem werden für eine begrenzte Zeit exklusive Pakete sowohl im Ingame-Store sowie im Web-Store erhältlich sein.

„Monster Hunter Now ist ein weltweiter Hit und wir möchten uns bei allen Jäger:innen für ihre anhaltende Unterstützung bedanken“, sagt Kei Kawai, Chief Product Officer, Niantic, Inc. „Das Spiel ist einfach zu spielen, aber schwer zu meistern. Wir hören immer auf die Community und haben viele weitere spannende Updates geplant, während wir uns auf den Sommer zubewegen.“ „Fast ein halbes Jahr nach der weltweiten Veröffentlichung bin ich zutiefst dankbar, dass so viele Menschen auf der ganzen Welt Spaß an Monster Hunter Now haben“, sagt Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Serie bei Capcom. „Dank der Unterstützung unserer Fans hat die Monster Hunter-Serie in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum erreicht. Und ab dieser Woche wird es in Monster Hunter Now Quests geben, bei denen man zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Serie Dekoausrüstung erhalten kann. Der Frühling naht und ich möchte euch ermutigen, nach draußen zu gehen und euch auf die Jagd zu begeben.“