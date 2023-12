Mobile-Gaming: Neues PvP-Basketballspiel NBA Infinite angekündigt

Level Infinite und Lightspeed Studios stellen ihr neues Basketball-Spiel mit Nonstop-Action vor: NBA Infinite. Spieler, die sich im App Store oder Google Play Store vorabregistrieren, erhalten zum Launch exklusive Ingame-Inhalte.

Sie können zudem am offiziellen NBA Infinite Launch-Gewinnspiel teilnehmen, bei dem unter anderem das ultimative NBA Infinite Fan-Pack gewonnen werden kann. Dieses enthält Tickets für ein reguläres Spiel der 2024-2025 NBA-Season ihrer Wahl. Alle Details und Teilnahmebedingungen gibt es unter nbainfinite.com.

Den Vorabregistrierungstrailer gibt es hier:

NBA Infinite ist ein offiziell lizensiertes Free-to-play-Mobile-Spiel und bietet den Fans viele Möglichkeiten, überall zu spielen und sich mit anderen zu messen. Gemeinsam mit Freunden können Spieler ihr PvP-Team im 3-gegen-3 zusammenstellen oder im 1-gegen-1 und Dynasty-5-gegen-5 antreten.

Die kompetitiven Online-Modi bieten ein einzigartiges Mobile-Erlebnis: Spieler können in schnellen Runden zwischen allen NBA Infinte-Spielern antreten, um in Wettkampfstimmung zu kommen. Sie sammeln und verbessern ihr Traumteam aus derzeitigen NBA-Spielern, treffen wichtige Entscheidungen, die eine Starting Five in eine Meisterschaftsaufstellung verwandeln und upgraden das Trainerteam, um die defensiven und offensiven Taktiken zu verbessern.

„Wir haben uns dazu verpflichtet, ein authentisches NBA-Gaming-Erlebnis zu erschaffen, das die Liebe der Fans zum Spiel fördert”, sagt Anthony Crouts, Senior Director, Level Infinite. „NBA Infinite bietet eine realistische Optik, intensive PvP-Matches und ein stetig wachsendes Roster an Fanlieblingen. Wir können es kaum erwarten, dass alle ihre Sneaker schnüren und das Spielfeld betreten.“

Im Kern ist NBA Infinite eine Liebeserklärung an eine der besten Teamsportarten der Welt: Basketball. Spieler überspielen ihre Gegner mit einzigartigen Exclusive- und Dominance-Fähigkeiten jedes NBA-Stars, vollenden den perfekten Doppelpass und treffen den spielentscheidenden Buzzer Beater – alles komfortabel auf dem Handy. Es ist purer Basketball – nicht mehr und nicht weniger – denn Basketball ist perfekt, so wie es ist.