Deutsche Charts: The Walking Dead: Destinies schlurft in Games-Top 5

The Walking Dead: Destinies schlurft in die Top 5 der deutschen Gaming-Charts.

The Walking Dead gilt mit elf Staffeln und Abermillionen von Zuschauern als eine der erfolgreichsten TV-Serien der vergangenen Jahre. Nun kann der Zombie-Schocker als Videogame nachgespielt werden, und zwar mit dem Lizenztitel The Walking Dead: Destinies.

In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landet das Action-Adventure den besten Neueinstieg – und sorgt für schaurig-schöne Unterhaltung auf Platz vier. Ganz oben klettert Marvel’s Spider-Man 2 an Call of Duty: Modern Warfare III vorbei und verdrängt den Ego-Shooter an die zweite Stelle.

Im PS4- und Xbox Series-Ranking bleibt der aktuelle Call of Duty-Teil äußerst treffsicher und behauptet sich gegen die versammelte Konkurrenz.

Vom Hype um das für 2025 angekündigte GTA VI dürfte auch Vorgänger GTA V profitieren. Der Open World-Kracher dominiert einmal mehr die Xbox One-Hitliste. Während Super Mario Bros. Wonder am Nintendo Switch-Zepter festhält, kommt im PC-Segment nichts und niemand gegen den Landwirtschafts-Simulator 22 an.