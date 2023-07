Destiny 2: Angel-Derby und mehr zum Bungie Day

Autor:, in / Destiny 2

Bungie lädt ein, mit der Community am 7. Juli den Bungie Day zu feiern. Hüter feiern ausgiebig mit Angelwettbewerben, Geist-Hülle-Plüschtieren und Emblemen.

Anlass ist der Bungie Day am 7. Juli, der alljährliche Feiertag, der von der Bungie-Community ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr gibt Bungie, während der gesamten Woche, der Community mit vielen lustigen Aktivitäten etwas zurück, darunter das Bungie Day Giving Festival, ein Abzeichen-Wettbewerb für die Community sowie Angelfeste wie die Glückswoche, bei der die Fangrate für exotische Fische verdoppelt wird, und das allererste Angel-Derby von Destiny 2.

Neben diesen Aktivitäten können Spieler vom 4. bis zum 11. Juli in den Vorhut-, Gambit- und Schmelztiegel-Playlists erhöhte Rufgewinne erzielen.

Bungie Day Giving Festival

Die Bungie Foundation veranstaltet vom 6. bis 23. Juli zum vierten Mal ihr jährliches Bungie Day Giving Festival, bei dem Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen wie das „Little Lights“-Programm, Direct Relief und die College Success Foundation gesammelt werden. Das diesjährige Event hält viele Preise für Spender bereit, wie eine exotische Geist-Hülle, ein „Bungie Day“-Abzeichenpaket, ein Marathon-T-Shirt als Special Edition, PlayStation-Spiele und vieles mehr. Mehr Informationen zum Bungie Day Giving Festival gibt es in der vollständigen Ankündigung.

Parallel zum Giving Festival veranstaltet Bungie den weltersten und weltweiten Abzeichen-Wettbewerb, bei dem die Destiny 2-Community ihre Kunstwerke einreichen kann, um diese im Spiel zu präsentieren. Diejenigen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich im „Diese Woche in Destiny vom 29. Juni“ – Artikel über die Richtlinien informieren.

Angel-Derby

Neu in der Saison der Tiefe von Destiny 2 ist das Angeln! Dieses Jahr veranstaltet Bungie zum Anlass der Bungie Days ein Angel-Derby, das aus fünf verschiedenen einstündigen Angelwettbewerben besteht. Diese finden am 7. Juli über den ganzen Tag (Pacific Time) verteilt statt. Spieler können so viele Fische wie möglich fangen und erhalten Punkte basierend auf der Seltenheitsstufe der Fische. Diejenigen mit der höchsten Punktzahl gewinnen einen Bungie Foundation Digital Prize Pack. Weitere Einzelheiten zum Angel-Derby befindet sich hier.

Bungie Store feiert den Bungie Day im großen Stil

Der Bungie Store veranstaltet eines der größten Events des Jahres mit einer umfangreichen Sammlung von Merchandise und Artikeln, die auf vielfachen Wunsch zurückkehren, und gewährt gleichzeitig Rabatte von bis zu 50 % auf bestimmte Artikel. Zu den neuen Artikeln im Shop gehören u. a. ein „Bungie Day“-Pin-Set, die Vorbestellung von Destiny Grimoire Anthology Bd. 6: Partners in Light, Sammlerstücke von Numskull Designs, und neue Mode von LVLP Wear.

Für Spieler, die die früheren Bungie-Prämien verpasst haben, wird das „Retired Rewards Restock“-Event live sein. Hier werden wiederkehrende Produkte für Spieler zum Kauf angeboten, die Errungenschaften im Spiel abgeschlossen haben. Die neu aufgelegten Belohnungen sind, solange der Vorrat reicht oder bis zum Ende des Events am 13. Juli um 18 Uhr, erhältlich.

Bungie hat sich mit Displate zusammengetan, um einzigartige und hochwertige Metallposter mit Destiny-Motiven zu erstellen, die Spielbegeisterte zur Gestaltung ihrer Spielräume erhalten können.