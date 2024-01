Stray Souls: Entwickler Jukai Studio schließt seine Pforten

Der Entwickler Jukai Studio wird seine Pforten schließen. Die Hiobsbotschaft wurde kurz vor Weihnachten verkündet.

Erst am 25. Oktober brachte das Studio das Horror-Survivalspiel Stray Souls auf den Markt. Die schlechte Performance durch geringe Verkaufszahlen ist eine der vielen Gründe, warum man die Pforten schließt.

Die Schließung des Publishers Versus Evil und Cybermobbing werden ebenfalls als Gründe aufgeführt.

In der Bekanntmachung heißt es unter anderem: „Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, um das Projekt in der bestmöglichen Form zu Ende zu bringen, aber während der gesamten Zeit wurden wir, unsere Publisher-Mitarbeiter, andere Publisher-Entwicklerteams und uns nahestehende Personen ständig von einem Cyber-Verfolger angegriffen, und einige von euch, als unsere Community, wurden auch mit unerwünschten Nachrichten und E-Mails gequält.“

„Wir verstehen, dass ihr uns aus den oben genannten offensichtlichen Gründen nicht weiter aktiv unterstützen wolltet.“