Turtle Beach Atom Controller: Jetzt auch für iPhones erhältlich

Autor:, in / Turtle Beach Atom Controller

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt bekannt, dass die iOS- Version seines Atom Controllers ab sofort verfügbar ist. Es handelt sich um einen kompakten und portablen Gaming-Controller für iPhones mit einem einzigartigen zweiteiligen Design.

Die beiden ergonomischen Griffmodule des Atom haben verstellbare Klemmen und passen zu den Apple iPhone-Modellen 14, 13, 12 sowie 11, ohne dass Mobile-Gamer zuvor die Hülle entfernen müssen. Beim Spielen mit einem in der Mitte platzierten iPhone kommunizieren die beiden Controller-Module drahtlos miteinander über die Turtle Beach-eigene 2,4-GHz-Funkverbindung.

Dank der latenzarmen Bluetooth-Verbindung gelingt die verzögerungsfreie Verbindung zu iPhones beim Cloud-Gaming über Apple Arcade, den Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link und anderen Diensten. Wenn es Zeit ist, den Controller zu verstauen, verbinden sich die beiden Atom-Module magnetisch und passen mühelos in eine Tasche oder in die mitgelieferte Tragetasche.

„Unser Atom Controller für iOS stellt sicher, dass Mobile-Gamer auf dem iPhone ihre Lieblingsspiele mit den ihnen vertrauten konsolenartigen Steuerelementen genießen können“, sagte Cris Keirn, Interim-CEO und SVP für den weltweiten Vertrieb der Turtle Beach Corporation. „Wir sind sehr stolz darauf, was wir mit dem Atom Controller erreicht haben, denn sein magnetisches zweiteiliges Design bringt etwas wirklich Einzigartiges in den Bereich der mobilen Controller. Es ist eine aufregende Ergänzung zu unserer wachsenden, preisgekrönten Controller-Reihe.”

Der Atom Controller verfügt über konsolenähnliche Bedienelemente, die Mobile-Gamern ein vertrautes Gefühl vermitteln. Die ergonomische Form garantiert auch bei langen Spielsessions hohen Komfort für die Hände. Thumbsticks, D-Pad, Bumper, Trigger und ABXY-Tasten in voller Größe ermöglichen eine präzise, reaktionsschnelle Steuerung bei jedem Cloud-Streaming-Titel.

Die integrierten Klemmen des Atom Controllers und die mitgelieferten Gummiauflagen passen zu allen iPhone-11- und neueren Modellen sowie zu den meisten iPhones in enganliegenden Schutzhüllen. Über das mitgelieferte USB-C-Kabel lädt sich der Atom Controller in etwas mehr als zwei Stunden auf.

Die beiden Module werden jeweils mit einem dedizierten Akku betrieben, um eine zuverlässige Akkulaufzeit von insgesamt 20 Stunden bei einer einzigen Ladung zu gewährleisten. Die Atom Controller-Begleit-App für iOS und Android ermöglicht es Gamern, zusätzliche Funktionen zu konfigurieren, die Akkulaufzeit zu überwachen, zukünftige Firmware-Updates zu installieren und nach neuen kompatiblen Spielen zu suchen.

Dazu ist die Android-Version aktuell mit einem Rabatt von 50 % bei Amazon zu haben: