Under a Rock: Liebenswerter Dodo näher vorgestellt

Under a Rock taucht tief in die Dodo-Kunde ein und stellt die schnellste und liebenswerteste Kreatur der offenen Welt vor.

Wenn das Open-World-Survival-Crafting-Spiel Under a Rock für PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheint, wird die geheimnisvolle und farbenfrohe Insel euer Spielplatz sein.

An Wundern, die es zu erleben gilt, wird es nicht mangeln, denn die Welt von Under a Rock ist voll von gruseligen Geheimnissen, die es aufzudecken gilt, und exotischen, primitiven Kreaturen, mit denen man sich anfreunden und die man zähmen kann (wenn man mutig genug ist!).

Nur wenige Tiere sind so berühmt wie der liebenswerte Dodo – aber in der riesigen Inselwelt von Under a Rock sind diese flugunfähigen Vögel weit davon entfernt, Beute zu sein, und gehören sogar zu den hilfreichsten Tieren, denen ihr begegnen werdet.

Mit seinem bunten Gefieder ist der Dodo in den verschiedenen Biomen des Spiels leicht zu entdecken. Ihre scheue Art macht es jedoch schwierig, sie zu fangen, und ihr müsst langsam und vorsichtig vorgehen, um die armen Vögel nicht zu verschrecken! Eure Geduld wird jedoch belohnt werden, denn sie sind das schnellste Reittier, das ihr erwerben könnt.

Dodos sind auf Geschwindigkeit ausgelegt und können nicht viel tragen, aber das bedeutet, dass ihr schneller durch die tropischen Wälder, die weichen Sandstrände und die (potenziell) tückischen Ebenen von Under a Rock saust, als ihr euch vorstellen könnt!

Und es geht nicht nur zu Fuß (oder mit den Klauen?), denn in Under a Rock umgehen die Dodos ihre Flugunfähigkeit durch Gleiten und Driften. Lebt das Leben am Rande und springt von Klippen, um wie eine Feder im Wind durch die Luft zu schweben.

Under a Rock ist in Entwicklung für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.