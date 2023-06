Xbox Game Pass: Partnerschaft mit 11 bit studios gestartet

Microsoft und 11 bit studios haben sich vertraglich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, in deren Zuge ausgewählte Spiele des Entwicklerstudios Teil der Game Pass-Bibliothek werden sollen.

Dazu heißt es wie folgt: „Der Vorstand von 11 bit studios SA teilt mit, dass das Unternehmen einen Vertrag mit der Microsoft Corporation mit Sitz in Washington, USA, unterzeichnet hat, dessen Gegenstand es ist, ausgewählte Spiele aus dem Portfolio des Unternehmens im Game Pass Programm der Microsoft Corporation verfügbar zu machen. Gemäß der Vereinbarung verbleiben die Rechte an den Spielen bei der Gesellschaft. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Bereitstellung der Spiele im Rahmen des Game Pass-Programms einen signifikanten, positiven Einfluss auf die Finanzergebnisse des Unternehmens in den folgenden Perioden haben wird. Die Liste der Spiele, die unter den Vertrag fallen, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“

Vorerst bleibt also unbekannt, auf welche Spiele sich Abonnenten freuen dürfen. Unabhängig von der nun getroffenen Vereinbarung sind aktuell bereits die 11 bit-Spiele This War of Mine, Frostpunk und Moonlighter im Game Pass-Angebot zu finden. Derzeit arbeitet das Studio an Frostpunk 2 und The Alters.

Paweł Feldman ergänzte: „Wir haben heute große Neuigkeiten zu verkünden. Wir werden einen Teil unseres Portfolios zu Game Pass bringen! Ich kann die Liste der Titel noch nicht verraten, aber es wird ein Riesenspaß für Xbox Game Pass und 11bit studios Fans.“