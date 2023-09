Starfield: Spielerfreiheit wichtiger als Bugs

Ein mit Fehlern behaftetes Spiel aus der Schmiede der Bethesda Game Studios zählt für die meisten Spieler wohl schon als Feature. Dass Starfield im Vergleich mit vorherigen Spielen überraschend deutlich weniger Bugs aufweist, ist doch schon irgendwie ungewöhnlich.

So ganz los wird man die typischen Bethesda-Macken aber auch mit Starfield nicht. Das liegt einfach daran, dass man die Prioritäten ein wenig anders setzt, so sagte es Bethesdas Senior VP of Global Communications and Marketing Pete Hines in einem Interview.

Die Freiheit der Spieler tun zu können, was sie wollen, sei wichtiger. Das Chaos sei einem da lieber.

Pete Hines sagte: „Wir begrüßen das Chaos. Wir könnten ein sichereres, weniger fehleranfälliges, weniger riskantes Spiel machen, wenn wir wollten. Aber was wir versuchen, ist die Freiheit der Spieler zu erhalten. Ja, es wird hier und da ein paar Kleinigkeiten geben, bei denen dein Begleiter dir manchmal etwas zu nahe kommt, aber die Freiheit, die du bekommst, und die Dinge, die dadurch passieren, lieben wir absolut und begrüßen sie.“ „Natürlich gibt es Bugs. Aber schmälert das Ihre Erfahrung? Oder hat man ein konsistentes, spaßiges Spiel, mit dem man einfach nicht aufhören kann zu spielen und zu experimentieren?“

Starfield befindet sich seit Freitag im Early Access auf Xbox Series X|S und PC und wird am 6. September erscheinen, inklusive dem Xbox Game Pass.