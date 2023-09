Quantum Error: Zustand des Spiels auf Xbox Series S inakzeptabel

Micah Jones, Mitbegründer von TeamKill Media sprach über die Einschränkungen bei der Entwicklung von Quantum Error auf Xbox Series S. Die Einsteigerkonsole von Microsoft steht immer wieder im Fokus bei Spielern und Entwicklern, wenn es darum geht, ob die S-Variante die Entwicklung von Spielen einschränken würde.

Im Hinblick auf das Ziel 1440p und 60fps für den kosmischen Horror-Shooter auf Xbox Series S zu erreichen, sei demnach eine spezielle Version für die schwächere Konsole notwendig, bei der man gegenüber Xbox Series X und PlayStation 5 einiges opfern müsste.

Jones sagte dazu ausführlich: „Nein, ich denke, man muss sein Spiel speziell für die S-Version entwickeln, um diese Spezifikationen mit Techniken zu erreichen, die auf weniger leistungsfähiger Hardware verwendet werden. Wenn wir die Quantum Error Series S-Portierung optimieren können und sie grafisch über unsere aktuellen Tests hinaus akzeptabel ist, werden es 30fps sein. Wir alle haben schon einige phänomenale Spiele mit 30fps gespielt. Aber wenn die Grafik in der aktuellen Generation unscharf und verschmiert aussieht, schmälert das unserer Meinung nach das Spielerlebnis erheblich.“

„Wir verwenden Real Illusions Character Creator für die Charaktererstellung, und das Programm hat sich bereits weiterentwickelt als das, was wir bisher verwendet haben. Wir haben mit Unreal 4 begonnen und das Spiel mit der Unreal Engine 5.2 fertiggestellt, aber jetzt kommt bald die Unreal Engine 5.3 heraus. Die Software wird sich immer schneller weiterentwickeln als die Hardware. Wir persönlich kommen zur Spieleentwicklung als Künstler, Fotografen, Kameraleute, Autoren, Musiker und teilweise auch als Computerfreaks.“

„Für mich ist die Grafik wahnsinnig wichtig, und mein künstlerischer Stil tendiert immer zur dunklen Seite, und der Einsatz von Licht in dunklen Räumen ist die größte Komponente, die mich reizt. Ich möchte die Technik so weit ausreizen, wie es mir möglich ist. Ich hätte leicht ein Spiel mit üppigen Landschaften und reflektierendem Wasser mit einem erstaunlich hellen, glücklichen Himmel machen können, aber was passiert, wenn man einfach Metall, Glas, Metall, Glas, Metall, noch mehr Metall und noch ein bisschen mehr Metall nimmt und Global Illumination in dunklen Räumen einsetzt. Die Art und Weise, wie das Licht auf natürliche Weise gestreut wird und in die Zwischenräume gelangt, das indirekte Licht begeistert uns sehr, und wenn man das einmal gesehen hat, kann man nicht mehr zu den alten Beleuchtungstechniken zurückkehren.“

„Für uns und unser Studio bedeutet das, dass wir keine Spiele für niedrigere technische Anforderungen entwickeln werden. Das ist einer der Gründe, warum ich wie ein kleines Kind darüber gekichert habe, was ich mit QE unter Verwendung von Nvidia-Technologie für den PC machen kann. Aber Noah (Jones, Mitbegründer) ist ein Hardcore-Fan von Leistung, also gleichen wir uns gegenseitig aus. Die Mindestanforderungen unserer PC-Version werden nicht unter den PS5-Spezifikationen liegen und wir werden die 4090 so stark wie möglich ausreizen.“