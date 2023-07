Quantum Error: Lahme SSD der Xbox Series X|S verzögert Release

Gleich zwei neue Gameplay-Videos zeigte Killteam Media kürzlich zu seinem First-Person-Horror-Shooter. Doch nicht die neuen Spielszenen sorgen für Gesprächsstoff, sondern der verzögerte Release der Xbox Series X|S Version.

So verkündete der Entwickler quasi die Fertigstellung des Spiels, der Goldstatus sei demnach bald erreicht. Doch mit einem Termin oder Gameplay für Xbox-Spieler sei das nicht gleichzusetzen. Denn wie man erklärt, müsse man das Spiel für Xbox noch optimieren, da die SSD ein wenig langsamer sei als auf der PlayStation 5.

Der Entwickler sagte dazu auf Twitter: „Wir haben damit begonnen, das Spiel für die Xbox zu optimieren, aber das wird leider noch etwas dauern. QE wurde für die extrem schnelle SSD der PS5 entwickelt, die Xbox-SSD ist ein bisschen langsamer, also müssen wir einiges ändern, um diesen Geschwindigkeitsunterschied auszugleichen.“

Diese Aussage schien bei Spielern den Eindruck zu hinterlassen, das Spiel würde auf Xbox wegen seiner SSD nicht laufen. Doch Quantum Error wird in derselben grafischen Qualität und mit 60fps dargestellt, wie man versicherte. Da das Spiel aber für die SSD der PS5 designt wurde, müssen Änderungen vorgenommen werden, etwa ein Bosskampf, bei dem Ebenen mehrmals schnell gewechselt werden.

Teamkill Media stellte klar: „Wir haben nicht gesagt, dass das Spiel auf der Xbox nicht läuft oder nicht funktioniert, das Spiel läuft mit 60fps in der gleichen Grafikqualität auf der Xbox wie auf der PS5.“

„Wir haben nur darauf hingewiesen, dass die SSD auf der Xbox langsamer ist und dass wir einen Weg finden müssen, um das herauszufinden.“

„Wir haben einen Bosskampf in QE, bei dem die Ebenen sofort 4-5 Mal gewechselt werden, ähnlich wie bei Rachet und Clank. Ohne die zusätzliche Geschwindigkeit der SSD in der PS5 könnte dieser Bosskampf beim Übergang ins Stocken geraten oder hängen bleiben, was das Spielerlebnis beeinträchtigen würde.“