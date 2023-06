Quantum Error: Veröffentlichung weiterhin für 2023 geplant

Autor:, in / Quantum Error

Nach langer Funkstille gab es seit Anfang des Jahres wieder einige neue Informationen und auch bewegte Bilder zum kommenden Horror-Shooter Quantum Error.

Wie nun Entwickler Team Kill Media auf Nachfrage via Twitter bekannt gibt, ist die Veröffentlichung von Quantum Error weiterhin für 2023 geplant. Aktuell stehe das Projekt kurz vor dem Abschluss.

Auch auf neue Einblicke dürfen sich Fans in nächster Zeit freuen. So soll es bereits in Kürze jede Menge Material zum Spiel zu sehen geben. Möglicherweise wird Quantum Error auf einem der anstehenden Showcases prominent vertreten sein.

Zum Start wird Quantum Error vorerst nur für PlayStation 5 verfügbar sein. Eine Version für Xbox Series X|S erscheint zeitlich verzögert. Auch eine Version für PlayStation 4 soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.