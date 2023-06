Activision Blizzard: Microsoft prüft Abschluss des Deals trotz UK-Veto

Autor:, in / Activision Blizzard

Laut einem Bericht will Microsoft die Übernahme auch ohne die Zustimmung Großbritanniens abschließen.

Führungskräfte bei Microsoft sollen aktiv nach Möglichkeiten suchen, die Übernahme von Activision Blizzard auch ohne die Zustimmung der britischen Behörden abzuschließen. Das geht aus einem Bericht von MLex hervor, zusammengefasst von Idas bei ResetEra.

Derzeit hindert die Competition and Markets Authority (CMA) Microsoft mit einer Verfügung daran, Teile von Activision oder Tochtergesellschaften zu erwerben. Es sei wahrscheinlich, dass diese Verfügung bald dauerhaft in Kraft treten könnte.

Weiterhin heißt es, dass die Schnelligkeit des CAT-Berufungsverfahrens überraschend gewesen sei und dazu führen könnte, dass die Rufe im Unternehmen gedämpft worden sein könnten, das Geschäft ungeachtet der britischen Sperre abzuschließen.

Ein Microsoft-Sprecher sagte am Donnerstag: „Unsere Priorität ist es, den Berufungsprozess in Großbritannien fortzusetzen, und wir sind weiterhin zu einem konstruktiven Dialog und zu Lösungen verpflichtet, um die Bedenken der Regulierungsbehörden auszuräumen.“

Um zu prüfen, wie der Übernahme-Deal abgeschlossen werden könnte, soll Microsoft zusätzliche Anwälte beauftragt haben.

Um den Abschluss ohne Zustimmung der CMA zu bewerkstelligen, gebe es mehrere Möglichkeiten. Eine sei es, dass Activision das Vereinigte Königreich verlässt und in ein anderes Land in der EU zieht, womit man der Zuständigkeit der CMA entkäme. Verkäufe von Videospielen in UK würden dann über Vertriebshändler laufen. Allerdings muss Activision selbst diese Entscheidung aufgrund von Fusionsgesetzen selbst treffen.

Ein anderes Szenario wäre, dass Microsoft die mit der EU-Kommission getroffenen Abhilfemaßnahmen einfach einseitig auf das Vereinigte Königreich ausdehnt.

