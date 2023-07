Street Fighter 6: Das sind die meistgenutzten Charaktere im Juni

Autor:, in / Street Fighter 6

Eine Liste mit den am meisten genutzten Charakteren im Juni hat Capcom für Street Fighter 6 bereitgestellt.

Für welche Kämpfer entscheiden sich die Spieler von Street Fighter 6 am meisten? Für den vergangenen Monat Juni hat Capcom eine Liste dazu erstellt.

Die Liste zeigt, unterteilt in drei Kategorien, die weltweit fünf Charaktere des Rosters an, die im Kampfspiel am meisten gewählt wurden.

So ist bei den Anfängern Cammy beliebtesten. Auf den beiden höheren Stufen musste Ken gleich doppelt so oft ran.