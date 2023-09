New Arc Line: Rollenspiel mischt arkane Magie und Steampunk

Autor:, in / New Arc Line

Fulqrum Publishing und Dreamate Games haben heute ihr neues Einzelspieler-Rollenspiel New Arc Line angekündigt, das für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam und andere digitale Stores) erscheinen wird.

New Arc Line spielt im goldenen Zeitalter der Magie und Technologie und heißt die Spieler in einer Welt voller Unruhen willkommen: Am Horizont taucht die Neue Welt auf, die strahlende Stadt des Fortschritts und der letzte Hoffnungsschimmer auf der Suche nach einem Heilmittel für die tödliche Krankheit eurer Familie.

Doch schon bald werdet ihr entdecken, dass die Schönheit der Stadt nur oberflächlich ist: Spannungen zwischen verschiedenen Fraktionen in der Welt der arkanen Magie und der Steampunk-Geräte, die Reichen, die die Armen ausbeuten, die Humanoiden, die das Monströse jagen, und mittendrin ihr, ein Fremder in einem fremden Land, der nicht weiß, welche Rolle er bei der Gestaltung der Zukunft dieser Welt zu spielen hat.

Für welche Seite werdet ihr euch entscheiden? Was wird aus euch werden?

Bezieht Stellung im existenziellen Konflikt zwischen arkaner Magie und der Steampunk-Revolution, in New Arc Line! Erfindet tödliche Gadgets oder meistert die arkanen Künste, stehlt oder verschafft euch den Weg an die Spitze, macht euch Feinde und Verbündete, verliebt euch, werdet in eine gewaltige Verschwörung verwickelt und beeinflusst den Lauf der Geschichte.

Gestaltet eure Geschichte in der Metropole New Arc, der „Glänzenden Stadt des Fortschritts“, in der ihr mit einem Dampfer ankommt, voller Wunder und Hoffnung – aber die Dinge sind nie ganz so rosig, wie sie scheinen. Dunkler Rauch aus den Fabriken erstickt den Himmel, Rassentrennung, Ungleichheit und Korruption sind an der Tagesordnung. Um zu überleben und eure Lieben zu retten, müsst ihr euch von ganz unten hocharbeiten, schwierige Entscheidungen treffen und euch mit Hilfe eurer vielfältigen Gefährten die Hände schmutzig machen.

Mit rundenbasierten taktischen Kämpfen, einer komplexen Charaktererstellung und einer tiefen, glaubwürdigen Welt voller schwieriger Entscheidungen verspricht New Arc Line den Spielern ein unvergessliches erzählerisches Abenteuer.

Features

Werdet der Held oder Schurke, der ihr sein wollt: Erstellt euren eigenen Charakter. Denkt daran, dass die Bewohner dieser Welt ihre eigenen Vorurteile haben und euch je nach euren Entscheidungen unterschiedlich behandeln werden.

Erstellt euren eigenen Charakter. Denkt daran, dass die Bewohner dieser Welt ihre eigenen Vorurteile haben und euch je nach euren Entscheidungen unterschiedlich behandeln werden. Versammelt eure Gruppe: Ihr seid nicht allein. Lernt die unterschiedlichsten Charaktere kennen und rekrutiert sie, lernt ihre Geschichten kennen, stellt euch gemeinsam ihren Dämonen und helft ihnen, sich zu entwickeln, oder nutzt sie zu eurem eigenen Vorteil und entsorgt sie, wie es euch gerade in den Kram passt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sogar eure wahre Liebe!

Ihr seid nicht allein. Lernt die unterschiedlichsten Charaktere kennen und rekrutiert sie, lernt ihre Geschichten kennen, stellt euch gemeinsam ihren Dämonen und helft ihnen, sich zu entwickeln, oder nutzt sie zu eurem eigenen Vorteil und entsorgt sie, wie es euch gerade in den Kram passt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sogar eure wahre Liebe! Beherrscht Technologie oder Magie: Entwickelt euren Charakter so, wie ihr es für richtig haltet, mithilfe eines detaillierten Fortschrittssystems mit 6 Charakterklassen und 12 Unterklassen. Wollt ihr die Geheimnisse der Magie meistern, um eure Feinde als Höllenfeuer-Okkultist zu verbrennen, sie mit mystischen Voodoo-Fähigkeiten zu verfluchen oder euren Verbündeten als himmlischer Weiser zu helfen? Oder wollt ihr lieber die veralteten Methoden ablegen und ein Steampunk-Mechaniker, Dieselpunk-Ingenieur oder Teslapunk-Wissenschaftler werden und euren Charakter in eine wandelnde dampfbetriebene Festung verwandeln?

Entwickelt euren Charakter so, wie ihr es für richtig haltet, mithilfe eines detaillierten Fortschrittssystems mit 6 Charakterklassen und 12 Unterklassen. Wollt ihr die Geheimnisse der Magie meistern, um eure Feinde als Höllenfeuer-Okkultist zu verbrennen, sie mit mystischen Voodoo-Fähigkeiten zu verfluchen oder euren Verbündeten als himmlischer Weiser zu helfen? Oder wollt ihr lieber die veralteten Methoden ablegen und ein Steampunk-Mechaniker, Dieselpunk-Ingenieur oder Teslapunk-Wissenschaftler werden und euren Charakter in eine wandelnde dampfbetriebene Festung verwandeln? Kämpft für euer Recht: Kommandiert eure Gruppe in rundenbasierten, taktischen Kämpfen. Kämpft euch frontal und mit roher Gewalt euren Weg durch die Begegnungen oder beobachtet und analysiert jede Situation und denkt euch schlaue Strategien aus, um selbst scheinbar überwältigende Gegner zu besiegen. Eine Fülle von Fertigkeiten, Zaubern, Handwerksrezepten und Verbrauchsgütern steht euch zur Verfügung, um das Blatt im Kampf zu euren Gunsten zu wenden.

Kommandiert eure Gruppe in rundenbasierten, taktischen Kämpfen. Kämpft euch frontal und mit roher Gewalt euren Weg durch die Begegnungen oder beobachtet und analysiert jede Situation und denkt euch schlaue Strategien aus, um selbst scheinbar überwältigende Gegner zu besiegen. Eine Fülle von Fertigkeiten, Zaubern, Handwerksrezepten und Verbrauchsgütern steht euch zur Verfügung, um das Blatt im Kampf zu euren Gunsten zu wenden. Manifestiert euer Schicksal: Macht euch einen Namen, beeinflusst viele Leben auf Gedeih und Verderb und seht zu, wie die Konsequenzen eurer Entscheidungen das Schicksal dieser Welt verändern!

Trailer und Bilder zur heutigen Ankündigung: