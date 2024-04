New Arc Line: Herzzerreißender Story-Trailer zum Rollenspiel

Autor:, in / New Arc Line

Fulqrum Publishing und Dreamate Games haben einen neuen, herzzerreißenden Story-Trailer für das Einzelspieler-Rollenspiel New Arc Line veröffentlicht, das im Jahr 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint.

New Arc Line ist in einer Welt angesiedelt, die am Rande des Abgrunds steht, und lädt die Spieler ein, das opulente und doch geplagte Reich zu erkunden, in dem Magie und Technologie aufeinanderprallen.

Der neue Trailer bietet einen Einblick in die Welt, die Dreamate Games erschaffen hat, in der gewaltige Uhrwerkskonstruktionen neben fantastischen Kreaturen stehen und die opulente Stadtlandschaft der Neuen Welt mit der schmutzigen Schattenseite kontrastiert, in der die weniger Glücklichen ums Überleben kämpfen und oft auf grausame Weise ausgenutzt werden.

Über New Arc Line

In New Arc Line wartet die Neue Welt, der letzte Hoffnungsschimmer für eine mögliche Heilung der tödlichen Familienkrankheit des Spielers.

Aber ist sie ein Zufluchtsort oder eine Fata Morgana? Unter der vergoldeten Oberfläche kochen die Spannungen hoch. Arkane Magie kollidiert mit Steampunk-Einfallsreichtum, die Reichen beuten die Verarmten aus, und Vorurteile schwelen zwischen Menschen und monströsen Wesen.

Als Fremde in diesem unbeständigen Land werden die Spieler mitten in den Konflikt hineingestoßen. Eure Entscheidungen werden nicht nur euer eigenes Schicksal bestimmen, sondern auch die Zukunft dieser zerrissenen Welt.

Werdet ihr euch auf die Seite der etablierten Mächte stellen oder euch für die Unterdrückten einsetzen? Werdet ihr die arkanen Künste nutzen oder euch die Macht der Technologie zu Nutze machen?

In diesem riesigen RPG hat jede Entscheidung Gewicht und führt zu einer Vielzahl von verzweigten Handlungssträngen und einschneidenden Konsequenzen.