Banishers: Ghosts of New Eden: Um diese Uhrzeit könnt ihr das Actionspiel starten

Um diese Uhrzeit könnt ihr das Actionspiel Banishers: Ghosts of New Eden auf euer Xbox Series X|S starten.

Focus Entertainment und Don’t Nod wird Banishers: Ghosts of New Eden am 13. Februar veröffentlichen.

Um welche Uhrzeit Vorbesteller das Actionspiel auf Konsole und PC starten können, wurde jetzt mitgeteilt.

Auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 könnt ihr Banishers: Ghosts of New Eden demnach am 13. Februar um 00:01 Uhr starten. Spieler auf PC (Steam und Epic Games Store) starten bereits am 12. Februar um 18:00 Uhr.

Banishers: Ghosts of New Eden könnt ihr für 59,99 Euro im Microsoft Store für Xbox Series X|S vorbestellen.