Call of Duty: Black Ops 6: Geheime Waffe jetzt in Warzone freischaltbar

Schaltet in Warzone den Bauplan für eine geheime Waffe aus Call of Duty: Black Ops 6 frei.

Mit dem neuesten Update für Call of Duty: Warzone hat sich eine neue Waffe aus Call of Duty: Black Ops 6 ins Spiel geschlichen: The Sally Weapon.

Bei dem Bauplan für die Sally Weapon handelt es sich um eine Akimbo-Version der bekannten 9 mm Daemon Pistole. Optisch scheint sie an die Pistolen auf dem Cover von Black Ops 1 angelehnt zu sein.

Für Call of Duty: Modern Warfare III und Warzone könnt ihr die Sally-Blaupause freizuschalten, indem ihr in Warzone die 9 mm Daemon findet und einen Kill damit erzielt. Dadurch schließt ihr die geheime Herausforderung „Sie lässt mich nie im Stich“ ab.

Ihr benötigt aber ein wenig Glück, denn die 9 mm Daemon scheint man eher selten als Beute auf dem Boden oder in Vorratskisten zu finden.

Seht hier noch einen Clip mit der Pickup-Animation, wenn ihr die Waffen aufnehmt.