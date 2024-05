Jujutsu Kaisen Cursed Clash: Trailer zu DLC 1 und dem kostenlosen Update

Autor:, in / Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Am Donnerstag wird Jujutsu Kaisen Cursed Clash DLC 1 erhalten sowie ein kostenloses Update.

Bandai Namco Entertainment kündigte an, dass DLC 1 und ein kostenloses Update für Jujutsu Kaisen Cursed Clash am 30. Mai verfügbar sein werden, das neue Szenarien, Outfits, spielbare Charaktere und mehr enthält. Jujutsu Kaisen Cursed Clash ist seit Februar 2024 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über STEAM erhältlich.

In diesem bevorstehenden Update können Spieler den herunterladbaren Inhalt mit dem Titel „Verstecktes Inventar/Vorzeitiger Tod“ erwerben, der ein zusätzliches Szenario mit Inhalten aus Staffel 2 des Jujutsu Kaisen-Anime, Outfits, Anpassungsgegenstände und neue spielbare Charaktere enthält: Satoru Gojo (Schüler), Suguru Geto (Schüler), und Toji Fushiguro.

Zusätzlich wird ein kostenloses Update für die Spieler verfügbar sein, das zusätzliche Karten, Outfits, Offline-Koop, Feinde und neue spielbare Charaktere wie Mai Zen’in und Momo Nishimiya enthält.

Weitere Informationen zum kostenpflichtigen Download-Inhalt „Verstecktes Inventar/Vorzeitiger Tod“:

Zusätzliches Szenario „Verstecktes Inventar/Vorzeitiger Tod“

Zusätzliche Outfits mit 4 Farbvarianten Satoru Gojo (Schüler) | Okinawa Getup Suguru Geto (Schüler) | Okinawa Getup Toji Fushiguro-Kleidung Satoru Gojo (Schüler) | Anzug Suguru Geto (Student) | Anzug

Zusätzliche Anpassungsgegenstände Titel Spitzname Menü-Anpassung („Verborgenes Inventar/Vorzeitiger Tod“) Wappen Schild

Zusätzliche spielbare Charaktere Satoru Gojo (Schüler) x 4 Farbvariationen Suguru Geto (Schüler) x 4 Farbvariationen Toji Fushiguro x 4 Farbvariationen



Weitere Informationen über das kostenlose Update:

Zusätzliche Karten Hauptquartier der Religiösen Gruppe der Sterne Gräber des Sterns, Haupthalle

Zusätzliche Outfits Mai Zen’in | Jujutsu Hohe Uniform B x 4 Farbvarianten Offline-Koop | Hinzufügen von Gegnern Satoru Gojo (Schüler) Suguru Geto (Schüler) Toji Fushiguro Mai Zen’in Momo Nishimiya

Zusätzliche spielbare Charaktere, weitere folgen in Kürze Mai Zen’in x 4 Farbvariationen Momo Nishimiya x 4 Farbvariationen