NBA 2K24: Die Trikots des Weltmeisters kehren zurück

2K und der Deutsche Basketball Bund (DBB) kündigten an, dass die offiziellen Heim- und Auswärtstrikots und -shorts der deutschen Basketball Nationalmannschaft, dem neuen Basketball-Weltmeister, in NBA 2K24 zurückkehren werden.

Spieler können das ikonische weiße (oder rote) Trikot der deutschen Mannschaft, mit der sie in Japan, auf den Philippinen und Indonesien den WM-Titel holte, in der Stadt* oder Nachbarschaft** für ihren Mein SPIELER erwerben und tragen. Die Trikots der deutschen Basketball Nationalmannschaft sind zum zweiten Mal Teil in einem NBA 2K Spiel.

„Bereits im letzten Jahr waren wir einer der ersten Verbände, der mit seinen Nationaltrikots in NBA 2K vertreten war. Daher stand es für uns auch in diesem Jahr, insbesondere nach den jüngsten Erfolgen, nie zur Debatte, auch in der neuen Ausgabe unsere Trikots zu integrieren. Die weltweite Präsentation unserer Weltmeister-Trikots auf dieser Plattform bedeutet uns viel und unterstreicht unser andauerndes Engagement in der Welt der Basketball-Videospiele“, erklärt DBB-Präsident Ingo Weiss.

NBA 2K24 Fans können die Trikots und Shorts der DBB-Auswahl für ihren Mein SPIELER bei Dicks Sporting Goods in der Stadt, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, und in der Nachbarschaft, auf PlayStation 4 und Xbox One, PC sowie Nintendo Switch, erwerben. Die Stadt ist nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die Nachbarschaft ist nur auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar.