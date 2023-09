Rainbow High: Leben für den Laufsteg: Kreativität, Mode und Freundschaft

Image: Outright Games Ltd

Outright Games, der weltweit führende Herausgeber von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, und MGA Entertainment (MGA), eines der größten und am schnellsten wachsenden privaten Spielzeug- und Unterhaltungsunternehmen der Welt, freuen sich heute, Rainbow High: Leben für den Laufsteg auf den Markt zu bringen.

Dies ist das erste Konsolenspiel, das auf der Modepuppenmarke Nr. 1 und der Streaming-Fernsehserie Rainbow High basiert, die zusammen eine Milliarde Minuten auf YouTube und Netflix weltweit gesehen hat. Rainbow High: Leben für den Laufsteg ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.

In der farbenfrohen Welt der Kreativschule Rainbow High schlüpfen die Spieler in die Rolle eines der sechs Original-Rainbow High-Charaktere: Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler oder Violet – und nehmen ihr erstes großes Kreativprojekt in Angriff.

Es gibt mehr als 21 verschiedene Schauplätze zu erkunden, darunter bekannte Orte aus der Fernsehserie wie das majestätische Einhorn im Atrium, die Rainbow Union und Sunnys Schlafzimmer. Die Spieler können auch außerhalb des Hauptstory-Modus nach Sammelobjekten suchen, um ihre Charaktere mit freischaltbaren Outfits aufzuwerten.

Jeder Charakter hat außerdem ein Minispiel, das auf sein einzigartiges künstlerisches Flair zugeschnitten ist und es den Fans ermöglicht, ganz in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere zu schlüpfen – vom Fotografieren mit Violet über das Entwerfen von Kleidern mit Skyler bis hin zum Erstellen von kawaii Illustrationen mit Sunny.