Das allererste Rainbow High-Videospiel wird noch in diesem Jahr auf dem Markt veröffentlicht.

Outright Games und MGA Entertainment, freuen sich, ihr neues Spiel Rainbow High: Leben für den Laufsteg vorzustellen.

Im ersten Konsolenspiel, basierend auf der Modepuppe Nr. 1 Rainbow High, tauchen die Fans in die bekannte, farbenfrohe, realistische Schulumgebung der Rainbow High ein, und haben Spaß mit Ihren Lieblingscharakteren.

Das Spiel wird diesen Herbst für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.

Rainbow High: Leben für den Laufsteg ist ein Puzzle-Abenteuerspiel. Fans stellen ihre erste kreative Aufgabe unter dem Motto „Alles ist Kunst“ zusammen. Fans können in die Rolle eines der sechs Original-Charaktere der Rainbow High schlüpfen – Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler oder Violet – und ihre unterschiedlichen kreativen Fähigkeiten nutzen, um Rätsel zu lösen und ihren Mitschülern zu helfen – darunter Sunnys Illustrationen und Skylers Modedesign.

Gemeinsam müssen sie ihr künstlerisches Gespür unter Beweis stellen, um eine herausragende Idee zu kreieren. Das Team mit der besten Idee erhält die Chance, ein großes Projekt für die “Creative Spring Challenge” zu planen.

Rainbow High: Leben für den Laufsteg enthält viele beliebte Schauplätze aus der Serie und ermöglicht den Spielern, in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere der Rainbow High zu schlüpfen und diese zu treffen.

Fans können als Sunny spielen und in ihrem Schlafzimmer alles finden, was sie für den Tag benötigt, als Ruby Croissants in der Rainbow Union zubereiten oder als Skyler ein Outfit entwerfen und anfertigen. Zusätzlich zum Hauptstory-Modus können die Spieler eine Reihe von Quests annehmen, Minispiele spielen und Sammlerstücke finden, um ihre Charaktere mit freischaltbaren Outfits aufzuwerten.

Rainbow High: Leben für den Laufsteg wird diesen Herbst für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen.