Smalland: Survive the Wilds: Großes Survival-Abenteuer beginnt im Dezember

Smalland: Survive the Wilds wird den Early Access verlassen und am 7. Dezember auf Konsolen erscheinen

Merge Games gibt heute bekannt, dass das Open-World-Multiplayer-Survivalspiel Smalland: Survive the Wilds am 7. Dezember den Early-Access verlässt und gleichzeitig auf PC und Konsolen erscheint! Zum ersten Mal können PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S Spieler die umfangreiche und immersive Welt der Smallfolk erkunden, einer winzigen Art von Menschen, die versuchen, das riesige, von den Giganten hinterlassene Overland zu erobern.

Spielende durchqueren Pfützen in der Größe von Seen und Bäume so hoch wie Berge. Dabei bekämpfen, zähmen und reiten sie monströse Kreaturen von Heuschrecken bis hin zu Geckos, um in dieser harten, ungezähmten Welt zu überleben und gedeihen. Außerdem stellen sie mächtige Rüstungen her, um ihren Charakter ganz nach ihren Wünschen zu gestalten und besondere Fähigkeiten freizuschalten.

In einem Giant Tree errichten sie weiterhin ihre eigenen Basen und Camps und entwickeln dort ihr Smallfolk, für das die Ressourcen sammeln, um Items, Waffen, Nahrung und vieles mehr herzustellen. Spielende können alleine oder mit bis zu 9 weiteren Freunden im Multiplayer erkunden, während sie darum kämpfen, die Welt und ihre Einwohner zu erobern.

Neue Inhalte für die PC-Version werden bis zum Release kontinuierlich hinzugefügt und sind zum Release in den Konsolenversionen verfügbar. Das dritte große Inhaltsupdate des Spiels erscheint im Oktober für Early-Access-PC-Spieler und bringt ein neues Biom, und neue Kreaturen. Bis zur 1.0 Version im Dezember ist noch vieles mehr geplant!

Smalland: Survive the Wilds erhält auch nach dem Release der PC und Konsolenversionen weitere Updates. Mehr Inhalte sind bereits in Arbeit, während das Overland kontinuierlich wächst und herausfordernder wird.

Smalland: Survive the Wilds wurde von Merge Games In-House entwickelt und veröffentlicht und im März auf Steam und Epic veröffentlicht, wo das Spiel in der Startwoche einen Höchststand von über 52.000 täglichen Spieler erreichte und für mehr als 1,9 Millionen Stunden auf Twitch angesehen wurde.

Key Features

Erklimmt wolkenkratzer-große Bäume, kämpft euch durch riesige Risse in den Straßen und vieles mehr und erkundet einzigartigen Biome der riesigen offenen Welt von Smalland.

Schmiedet mächtige Rüstungssets, um euer Erscheinungsbild zu personalisieren, euch Widerstand gegen die Elemente zu gewähren und Fähigkeiten zu erlangen.

Zähmt und reitet wilde Kreaturen von Geckos bis Spinnen – die Welt und ihre Bewohner sind dein zum Erobern.

Sucht, verfeinert und verarbeitet Ressourcen, um eure Behausung am Boden oder in den Baumkronen zu bauen.

Beansprucht einen Great Tree, um eine Basis zu gestalten und zu bauen, die euch in jede Welt begleiten wird.

Entdeckt antike Überlieferungen von versteckten NPCs, die über die Welt verstreut sind, während ihr lernt, in dieser feindlichen Wildnis zu überleben.

Spielt alleine oder mit bis zu 9 Freunden im Crossplay-Multiplayer zwischen Steam und Epic Games Store.

Smalland: Survive the Wilds erscheint digital am 7. Dezember, die physischen Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sind weltweit ab dem 8. Dezember im Handel erhältlich. Das Multiplayer-Adventure stellt die Spielenden vor die Herausforderung, am unteren Ende der Nahrungskette in einer überdimensionalen Welt zu überleben. Fans können das Spiel bereits jetzt auf Steam und im Epic Games Store kaufen.

Hier gibt es den Smalland: Survive the Wilds Release-Date Trailer: