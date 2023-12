Sunset Overdrive 2: Spiel befand sich in Entwicklung

Autor:, in / Sunset Overdrive 2

Insomniac Games hat zu irgendeinem Zeitpunkt an Sunset Overdrive 2 gearbeitet und plante sogar einen dritten Teil.

Trotz des Wunsches nach einer Fortsetzung von Sunset Overdrive 2, sowohl von Seiten des Entwicklers Insomniac Games als auch der Spieler, ist daraus nie etwas geworden.

Spätestens seit SONY 2019 das Studio übernommen hat, ist der Traum geplatzt. Dabei befand sich Sunset Overdrive 2 in der Entwicklung. Das geht aus den geleakten Dateien des Ransomware-Hacks hervor. Aus einem Dokument von 2016 reicht eine Planung von Sunset Overdrive 2 bis in den Oktober 2015 zurück. Sogar Sunset Overdrive 3 ist dort im Oktober 2016 gelistet. In welchem Stadium sich das Spiel befand, lässt sich nicht sagen.

Im ungefähren Zeitraum dürfte man sich dann aber für die Entwicklung von Marvel’s Spider-Man entschieden haben. Angesichts des lächerlichen Gewinns aus Sunset Overdrive war das im Nachhinein auch die richtige Entscheidung des Studios.