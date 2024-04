Xbox Game Pass: Showcase könnte Call of Duty bringen

Autor:, in / Xbox Game Pass

Laut den Verantwortlichen von Insider Gaming, die mit ihren Quellen gesprochen haben, heißt es, dass Xbox sich auf eine Ankündigung zu seinem Backkatalog vorbereitet. Demnach könnten so die ersten Call of Duty-Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement landen.

Neben dem „Haupt-Act“ Call of Duty: Black Ops Gulf War könnte es also weitere Ankündigungen für Call of Duty im Juni geben, wenn denn die ganzen Gerüchte stimmen.

Wir gehen davon aus, dass Microsoft nicht alle Call of Duty-Spiele auf einen Schlag im Abo anbieten wird, sondern sämtliche Teile nach und nach veröffentlicht.

So kann Microsoft die Spannung aufrechterhalten und beispielsweise monatlich ein neues Call of Duty-Spiel im Xbox Game Pass-Abo bereitstellen.

Wann jedoch der Startschuss ist, bleibt ungewiss. Die Zeit rund um die ehemalige E3 im Juni (wir werden sie auf ewig vermissen) klingt aber selbstverständlich plausibel.