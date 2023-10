Xbox Series X: Dynamischer Forza Motorsport Hintergrund verfügbar

Autor:, in / Xbox Series X

Was Spieler vom neusten Rennspiel erwarten können, das um Mitternacht in den Early Access startet, darüber haben wir in unserem Testbericht zu Forza Motorsport berichtet.

Wer sein Dashboard noch passend zum Launch des Rennspiels herrichten möchte, der kann einen neuen dynamischen Hintergrund für Forza Motorsport auf seiner Xbox Series X oder Xbox Series S einrichten.

In unserem Video zeigen wir euch die neue verfügbare Tapete für euer Dashboard:

Forza Motorsport 2023 Vorbestellung