Autor:, in / Forza Motorsport 2023

Motorsport is coming home

Freunde des Rennsports, aufgepasst: Forza Motorsport ist nach sechs Jahren Abstinenz endlich zurück! Wer mit der Freiheit eines Forza Horizon zwar seinen Spaß hatte, jedoch auf waschechten Rennsport mit Rundkursen und Trainings-Sessions steht, darf sich über ein neues Forza Motorsport freuen. Was der mittlerweile achte Ableger der Serie drauf hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Eine große Neuerung ist dabei direkt der Name. Denn die eigentlich erwartete Nummer Acht fiel dem Rotstift zum Opfern, weshalb Turn 10s neue Racing-Perle lediglich den Namen Forza Motorsport trägt. Die Marschroute ist dabei klar: Ein Neuanfang soll es sein im Renn-Franchise von Microsoft, keine bloße Weiterentwicklung einer bestehenden Marke. Zudem verspricht die fehlende Zahl einen Fokus auf eine kontinuierliche Versorgung mit Zusatzinhalten – ein Live-Service-Game soll es werden.

Dabei stand Forza Motorsport, bei allen Gameplay-Qualitäten eines Forza Horizon, immer für kompetitiven, atmosphärischen Rennsport. Und genau auf diesem Kern wollen die Entwickler mit dem ersten Ableger für die Xbox Series X sowie die Xbox Series S aufbauen. Das heißt auch, dass optische Leckerbissen wie der Prag-Ausflug aus Teil Sieben der Vergangenheit angehören. Solche Stadtausflüge überlässt man scheinbar nun der Horizon-Serie und konzentriert sich stattdessen auf größtenteils reale Rennstrecken aus allen Teilen der Welt.

Und die Auswahl kann sich sehen lassen. Sämtliche der 20 Strecken wurden für Forza Motorsport komplett neu modelliert. Mit euren Boliden rast ihr über den detailgetreu nachgebauten Nürburgring, macht den Suzuka Circuit in Japan unsicher oder dreht Runden über fiktive Strecken wie den in den USA beheimateten Grand Oak Raceway, welcher durch sein Neuengländer Waldsetting besticht. Einige Wermutstropfen gibt es dennoch. So fällt die Gesamtanzahl der Strecken verglichen zum Vorgänger nicht nur geringer aus. Auch die ikonische Nordschleife bereichert erst im Frühjahr 2024 den Kreis der Rundkurse.

Hier findet ihr alle der 20 Strecken in der Übersicht:

Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Spa-Francorchamps

Eaglerock Speedway

Grand Oak Raceway

Hakone Circuit

Homestead-Miami Speedway

Indianapolis Motor Speedway

Kyalami Grand Prix Circuit

Le Mans – Circuit International de la Sarthe

Lime Rock Park

Maple Valley

Mid-Ohio Sports Car Course

Mugello Circuit

Nürburgring GP

Road America

Silverstone Circuit

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

Watkins Glen International Speedway

WeatherTech Raceway Laguna Seca