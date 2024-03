NVIDIA: So entstehen lebensechte Charaktere dank KI

Das unabhängige Entwicklerteam RealityArts Studio und Publisher Toplitz Productions kündigen gemeinsam stolz an, dass das kommende Action-Adventure Unawake (PC) die revolutionäre Audio2Face-Technologie von NVIDIA für die Gesichtsanimationen nutzen wird.

Mit der Integration von Audio2Face verwendet Unawake eine sogenannte generative KI, um Sprachausgabe in emotionale sowie lebensechte Mimik umzusetzen.

Die Einbindung dieser Technologie, die in diesem Jahr am NVIDIA-Booth auf der GDC in San Francisco gezeigt wurde, wird dem intensiven Spielgefühl und Storytelling seinen markanten Stempel aufdrücken, wenn die Reise in die düstere Welt von Unawake im Laufe dieses Jahres beginnt.

“Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, dass NVIDIA Unawake ausgewählt hat, um seine KI-Werkzeuge zu präsentieren”, so Ismail Kemal Ciftcioglu, Mitbegründer von RealityArts und Game Director von Unawake. “In der Entwicklung spart uns Audio2Face eine Menge Zeit, die wir darauf verwenden können, uns auf das Erzählen der Geschichte zu fokussieren und das bestmögliche Spielerlebnis abzuliefern. Wir möchten uns für die Möglichkeit bedanken, eine neue Ära der Content-Erstellung begleiten zu dürfen!”

Dieser Meilenstein markiert den nächsten Schritt des Fortschritts, den das heiß erwartete Actionrollenspiel in Ego-Perspektive seit seinem letzten öffentlichen Auftritt während des Steam Scream Fests 2023 gemacht hat.

Mit dem Sammeln und Verarbeiten des Feedbacks von tausenden Spielern hat RealityArts nicht nur hinsichtlich der Spielmechanik von Unawake wichtige Fortschritte gemacht, sondern auch an der Grafik gearbeitet und u.a. Epics MetaHuman-Technologie sowie Audio2Face eingebaut und generell den Inhalt massiv aufgestockt.

Eine Demonstration der Technologie gibt es im folgenden Video zu sehen: