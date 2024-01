NVIDIA: Charaktere mit generativer KI zum Leben erweckt

NVIDIA hat heute Produktions-Microservices für die NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) vorgestellt, mit denen Entwickler von Spielen, Tools und Middleware modernste generative AI-Modelle in die digitalen Avatare ihrer Spiele und Anwendungen integrieren können.

Die neuen ACE-Microservices ermöglichen Entwicklern die Erstellung interaktiver Avatare mit AI-Modellen wie NVIDIA Audio2Face (A2F), das ausdrucksstarke Gesichtsanimationen aus Audioquellen erzeugt, und NVIDIA Riva Automatic Speech Recognition (ASR) für die Erstellung anpassbarer mehrsprachiger Sprach- und Übersetzungsanwendungen mit generativer AI.

Zu den Herstellern, die ACE nutzen, gehören Charisma.AI, Convai, Inworld, miHoYo, NetEase Games, Ourpalm, Tencent, Ubisoft und UneeQ.

„Generative AI-Technologien verändern praktisch alles, was wir tun, und das gilt auch für die Entwicklung von Spielen und das Gameplay“, sagt Keita Iida, Vice President of Developer Relations bei NVIDIA. „NVIDIA ACE eröffnet Spieleentwicklern neue Möglichkeiten, indem es ihre Welten mit realistischen digitalen Charakteren bevölkert und gleichzeitig den Bedarf an vorformulierten Dialogen beseitigt, was zu einer größeren Interaktion im Spiel führt.“