Bloober Team: Studio arbeitet an einem neuen Spiel

Bloober Team hat via Twitter verkündet, dass man seit über einem Jahr an einem Spiel werkelt, dass sich in der Vorproduktion befand und jetzt in die Produktionsphase übergeht. Während der Entwicklung hört das Spiel auf den Namen: Project M. und wird höchstwahrscheinlich wieder ein Horrorspiel.

„Wir arbeiten an einem neuen Spiel! Seit über einem Jahr arbeitet das #BlooberTeam an der Vorproduktion eines Titels mit dem Codenamen Project M. Jetzt geht das Spiel in die Produktionsphase und @DrawDistanceDev

(Schöpfer der Serial Cleaner-Franchise), wurde als Entwickler ausgewählt!“