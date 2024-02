Skull and Bones: Um diese Uhrzeit startet die Open Beta

Autor:, in / Skull and Bones

Nächste Woche werden angehende Piraten und Freibeuter in Skull and Bones probehalber in See stechen.

Herunterladen könnt ihr die Open Beta am Dienstag, 6. Februar, ab 10:00 Uhr morgens, wie Ubisoft jetzt verraten hat.

Die Open Beta selbst startet dann am Donnerstag, 8. Februar, 03:00 Uhr und endet am Sonntag, 11. Februar, um 23:59 Uhr.

Kürzlich wurde ein Open Beta Trailer zu Skull and Bones veröffentlicht.