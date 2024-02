WWE 2K24: Post Malone spielbar und stellt Soundtrack vor

2K gab bekannt, dass der WWE 2K24-Soundtrack unter der Leitung von Musik-Ikone Post Malone zusammengestellt wird.

Als bekennender Fan der WWE und der WWE 2K-Reihe übernahm Post Malone die Funktion des Executive Soundtrack Producers und hat eine vielschichtige Sammlung an Songs aus einer Vielzahl von Genres ausgewählt, darunter Rock, Country, Rap, Elektro und Pop.

Neben seinen Aufgaben beim Soundtrack tritt der Musik-Megastar auch als spielbarer Charakter in WWE 2K24 auf, der in einem DLC-Pack nach der Veröffentlichung des Spiels zum Kauf verfügbar sein wird.

„Das Geheimnis eines großartigen Videospiel-Soundtracks ist etwas für jeden und jede Stimmung. Das sorgt für Aufregung und macht Lust aufs Spiel“, so Post Malone. „Das wird der totale Hammer. Wir haben so viele coole Ideen, ich freue mich total.“

„Austins Leidenschaft für Musik erkennt man sofort bei seiner Auswahl der Künstler:innen und Songs für WWE 2K24, die die aktuelle Soundlandschaft der WWE präzise widerspiegelt“, so Neil Lawi, Head of Music, WWE. „Es hat immens viel Freude gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten und all das zum Leben zu erwecken – umso mehr wenn man sieht, wie viel Spaß er dabei hat. Und wir fangen gerade erst an.“