WWE 2K24: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen der Fachpresse

Autor:, in / WWE 2K24

Am Freitag werden wieder virtuelle Arenen gefüllt, wenn in WWE 2K24 die Superstars und Diven in den Ring steigen.

Das Embargo zur Berichterstattung ist gefallen und die ersten Testberichte samt Wertungen sind eingetroffen.

Ob der neuste Teil der Reihe in den Seilen hängt oder euch ein royale Spielspaß erwartet, zeigt der Medaillenspiegel.

WWE 2K24 – Medaillenspiegel

God is a Geek 9/10

WellPlayed 9/10

COGconnected 85/100

Press Start 8,5/10

XboxEra 8,5/10

Shacknews 8/10

TechRaptor 6/10