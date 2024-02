WWE 2K24: Die größten Momente der WrestleMania-Geschichte

Der neue WWE 2K24 2K Showcase of the Immortals-Trailer zelebriert die größten Momente der WrestleMania-Geschichte.

2K präsentiert den WWE 2K24 2K Showcase… of the Immortals-Trailer, der mit ansteckender Energie und einer Portion Nostalgie in fünf Jahrzehnten des größten Spektakels der Sportunterhaltung eintaucht: WrestleMania.

Der Trailer wartet mit einem wahren Who is Who an WWE-Superstars und Legenden auf, darunter Cody Rhodes, The Rock, Hulk Hogan, Roman Reigns, Bianca Belair, „Macho Man“ Randy Savage, Rhea Ripley, Eddie Guerrero und viele mehr.

Dank der innovativen Slingshot-Technologie geht die realistischste WWE 2K-Grafik aller Zeiten nahtlos in reale Aufnahmen über.

Unvergessliche Momente, darunter Hulk Hogans fulminanter Sieg über Andre the Giant, Shawn Michaels und Razor Ramon, die das Ladder Match revolutionieren, „Stone Cold“ Steve Austin, der seinen Frust an The Rock in einem No Disqualification Match auslässt, das beispiellose und surreale Firefly Funhouse, in dem The Fiend gegen John Cena antritt, und viele mehr werden im 2K Showcase… of the Immortals zu sehen sein.

Das WWE 2K24 2K Showcase… of the Immortals lässt die Spieler eine fesselnde Nachstellung von 21 Matches aus fünf Jahrzehnten WrestleMania-Geschichte erleben, die jeweils durch den Abschluss des vorherigen Matches freigeschaltet werden.

Darunter:

Ricky „The Dragon“ Steamboat & George „The Animal“ Steele vs. „Macho Man“ Randy Savage & Miss Elizabeth – WrestleMania III

Hulk Hogan vs. Andre the Giant & Bobby „The Brain“ Heenan – WrestleMania III

„Ravishing“ Rick Rude & Bobby „The Brain“ Heenan vs. Ultimate Warrior – WrestleMania V

Bret „Hitman“ Hart vs. „Rowdy“ Roddy Piper – WrestleMania VII

Razor Ramon vs. Shawn Michaels – WrestleMania X

Bret „Hitman“ Hart vs. „Stone Cold“ Steve Austin – WrestleMania 13

„Stone Cold“ Steve Austin vs. The Rock – WrestleMania X-Seven

Eddie Guerrero vs. Kurt Angle – WrestleMania XX

The Undertaker vs. Shawn Michaels – WrestleMania 25

Seth Rollins vs Randy Orton – WrestleMania 31

Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair – WrestleMania 35

„The Fiend“ Bray Wyatt vs. John Cena im Firefly Funhouse Match – WrestleMania 36

„Stone Cold“ Steve Austin vs. Kevin Owens – WrestleMania 38

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair – WrestleMania 39

Roman Reigns vs. Cody Rhodes – WrestleMania 39

Bianca Belair vs. Asuka – WrestleMania 39

und mehr!

WWE 2K24 wird in vier Editionen erhältlich sein: