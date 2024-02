WWE 2K24: DLCs bringen 25 zusätzliche spielbare Superstars

2K kündigte die geplanten DLC-Packs von WWE 2K24 an, die 25 zusätzliche spielbare Superstars und Persönlichkeiten in fünf einzigartigen Sammlungen bieten und zwischen Mai und November 2024 veröffentlicht werden.

Unter den neuen Namen für WWE 2K24 sind Größen wie „The Best in the World“ CM Punk, der WWE-Kommentator, Sport- und Popkultur-Star Pat McAfee, die Musik-Ikone Post Malone, der brandheiße Neuzugang in der WWE-Superstar-Riege Jade Cargill, die WWE-Legende Iron Sheik und viele mehr.

Die komplette DLC-Sammlung wird als Teil des Season Pass von WWE 2K24 zum Kauf verfügbar sein, der in der WWE 2K24 Deluxe Edition und 40 Jahre WrestleMania Edition bereits inbegriffen ist, oder auch separat als Add-On zur Standard-Edition.

Die DLC-Packs sind ebenfalls einzeln erhältlich. Der WWE 2K24 Season Pass enthält auch das ‚Meine STORY‘ Mega-Boost-Pack mit 200 zusätzlichen Attributpunkten und das SuperCharger-Pack, das automatisch mehrere berühmte WWE-Legenden und weitere Arenen freischaltet.

Der WWE 2K24-DLC bringt 25 spielbare Superstars und weitere Bonusobjekte ins Spiel, darunter:

ECW Punk Pack – Mai 2024

CM Punk

Bubba Ray Dudley

D-Von Dudley

Sandman

Terry Funk

‚Meine FRAKTION‘-Inhalte:

ECW Paul Heyman Manager-Karte

Superstar-Karten

Post Malone & Friends Pack – Juni 2024

Post Malone

Sensational Sherri

Mosh

Thrasher

Honky Tonk Man

Jimmy Hart Manager

‚Meine FRAKTION‘-Inhalte

Pat McAfee Show Pack – Juli 2024

Pat McAfee

Spielbare Co-Hosts – weitere Infos folgen

‚Meine FRAKTION‘-Inhalte: Co-Host Manager-Karten – weitere Infos folgen



Global Superstars Pack – August 2024

Jade Cargill

Nia Jax

Michelle McCool

Carlito

Kairi Sane

Lyra Valkyria

Dragon Lee

‚Meine FRAKTION‘-Inhalte

WCW Pack – November 2024

Diamond Dallas Page

Iron Sheik

Perfect

Great Muta

Lex Luger

‚Meine FRAKTION‘-Inhalte

WWE 2K24 wird in drei Editionen erhältlich sein:

Die Deluxe Edition ist ab Dienstag, 5. März 2024 weltweit digital sowie in den USA und ausgewählten Gebieten auch physikalisch erhältlich. Für den Rest der Welt wird die physikalische Version ab Freitag, 8. März 2024 verfügbar sein.

ist ab Dienstag, 5. März 2024 weltweit digital sowie in den USA und ausgewählten Gebieten auch physikalisch erhältlich. Für den Rest der Welt wird die physikalische Version ab Freitag, 8. März 2024 verfügbar sein. Die 40 Jahre WrestleMania Edition ist – ausschließlich digital – weltweit ab Dienstag, 5. März 2024 erhältlich.

ist – ausschließlich digital – weltweit ab Dienstag, 5. März 2024 erhältlich. Die Standard Edition und die Standard Cross-Gen Digital Edition sind weltweit ab Freitag, 8. März 2024 erhältlich.

Vorbestellung: