Disney Epic Mickey: Rebrushed: Warren Spector wünscht sich Epic Mickey 3

Wie viele Disney-Fans freut sich auch Warren Spector auf das vor kurzem für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC angekündigte Disney Epic Mickey: Rebrushed.

Seine Freude über das bevorstehende Remaster bringt der Branchenveteran, der an Epic Mickey als Director sowie an Epic Mickey 2: The Power of Two als Creative Director mitwirkte, via LinkedIn zum Ausdruck:

„Ich kann gar nicht beschreiben, wie aufgeregt ich bin, dass Disney Epic Mickey auf Switch und anderen Plattformen zurückkommt.“ „Jeder aus dem Originalteam sowie die Teams von Purple Lamp und THQ Nordic, die an dem Remaster gearbeitet haben, haben großartige Arbeit geleistet, um das Spiel zum Leben zu erwecken.“ „Die Teams, die an diesem Projekt gearbeitet haben, waren fantastisch – es war offensichtlich eine echte Liebesarbeit – und jedes Teammitglied kann stolz darauf sein, dass wir etwas geschaffen haben, das (wie so ziemlich alles bei Disney) ein Evergreen ist. Teil des fortwährenden Vermächtnisses des Unternehmens zu sein, Familienunterhaltung zu liefern, die jahrzehntelang weiterlebt, ist mehr, als ich mir erhoffen konnte.“

Ebenfalls gerne sehen würde Spector einen dritten Teil der Reihe. Er selbst könnte allerdings aufgrund seiner aktuellen beruflichen Tätigkeit leider nicht an einem möglichen Disney Epic Mickey 3 mitarbeiten:

„Ich würde Epic Mickey 3 gerne machen, aber ich habe einen Job, der das unmöglich macht. Ich habe sogar schon eine Idee, was ich in einem Tri-Quel machen würde.“