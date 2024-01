WWE 2K24: Alle Details zu den Inhalten und Editionen

Autor:, in / WWE 2K24

2K kündigt heute WWE 2K24 an, den neuesten Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospielserie, der in Kürze für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheinen wird.

Auf seinem Pfad durch die WWE, der ihn zum Welt-Titel und der Erfüllung seines Schicksals führen soll, wird „The American Nightmare“ Cody Rhodes das Cover der Standard Edition zieren. Die mehrfachen Championessen und Gewinnerinnen des Women’s Royal Rumble, Bianca Belair und Rhea Ripley, teilen sich das Cover der Deluxe Edition, womit zum ersten Mal in der Geschichte zwei Frauen ein eigenes WWE 2K-Cover zieren.

Währenddessen zeigt das Cover der „40 Jahre WrestleMania Edition“ Originalgrafiken, die die kultigsten Superstars und Legenden der WrestleMania-Geschichte feiern, darunter The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, „Stone Cold“ Steve Austin und viele mehr.

WWE 2K24 bietet mehrere Verbesserungen in der Reihe, darunter das 2K Showcase…of the Immortals zur Feier von 40 Jahren WrestleMania, vier neue Match-Arten wie Ambulance und Special Guest Referee, zwei neue Meine Story-Erlebnisse und vieles mehr.

Darüber hinaus können sich die Fans auf einen riesigen Kader von mehr als 200 WWE-Superstars und -Legenden freuen, darunter Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, „Macho Man“ Randy Savage, Chyna und viele mehr.

Realistische Grafiken und verbesserte Animationen – über 90 % der Gesichtsausdrücke wurden aktualisiert – sowie Verbesserungen bei den Ramp- und Dive-Kameras und die Möglichkeit, die Kamera während des Live-Gameplays zu bewegen, zählen zu den neuen WWE 2K-Erlebnissen.

Die WWE 2K24 Deluxe Edition und die Forty Years of WrestleMania Edition werden weltweit am Dienstag, 5. März 2024 veröffentlicht, gefolgt von der Standard Edition und der Standard Cross-Gen Digital Edition am Freitag, 8. März 2024.

Cody Rhodes sagte: „Ich bin bekannt dafür, dass ich eine Checkliste mit den wichtigsten Meilensteinen führe, die ich auf dem Weg zur Vollendung meiner Story erleben möchte. Als begeisterter Gamer steht die Ernennung zum WWE 2K Cover Superstar ganz, ganz oben auf dieser Liste und ich freue mich sehr, mit den Teams von 2K und Visual Concepts zusammenzuarbeiten, um diesen Traum zum Leben zu erwecken.“

„Dies ist ein unglaublicher Meilenstein in meiner Karriere und ich freue mich sehr darauf, der Welt zu zeigen, warum WWE 2K24 ein Muss und das EST-Spiel für jeden WWE-Fan und Gamer ist“, so Bianca Belair.

„Ich habe bewiesen, dass ich die dominanteste Kämpferin bin, die jemals die WWE Women’s World Championship innehatte“, sagte Rhea Ripley. „Die Auszeichnung als WWE 2K24-Cover-Superstar ist nur angemessen, und ich bin stolz darauf, sie meiner Liste von Errungenschaften hinzuzufügen.“

Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts, sagte: „Nach dem höchstbewerteten Spiel in der Geschichte der Serie baut das WWE 2K-Entwicklerteam weiter auf dieser Qualität auf. WWE 2K24 bietet mehr Matcharten, neue Meine Story-Storylines und -Charaktere, Verbesserungen im gesamten Gameplay, einen 2K Showcase, der 40 Jahre lang in der Mache war, und vieles mehr. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, um diese Erfahrung zum Leben zu erwecken, und ich freue mich darauf, dass die Spieler das Spiel genießen werden.“

WWE 2K24 enthält mehrere altbekannte Markenzeichen der Serie sowie einige neue Ergänzungen und Abwandlungen von Fan-Lieblingen:

2K Showcase…of the Immortals: 40 Jahre lang hat WrestleMania Millionen von Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann gezogen, als WWE-Superstars zu Legenden wurden und spektakuläre Momente das Vermächtnis der WWE Hall of Fame zementierten – von Hulk Hogan, der Andre the Giant niederschlug, bis hin zu „Mr. WrestleMania“ Shawn Michaels und The Undertaker, die sich ein Match für die Ewigkeit lieferten, und viele mehr.“The Grandest Stage of Them All“ hat mehr als 100.000 Zuschauer zu Begeisterungsstürmen hingerissen, als die größten Ikonen der WWE Geschichte schrieben und jeden Tropfen Blut, Schweiß und Tränen im Ring gelassen haben. Nach 40 Jahren in der Mache übernehmen im WWE 2K24 Showcase…of the Immortals die Spieler die Kontrolle und spielen die ikonischsten Momente der WrestleMania-Geschichte nach, während die unverwechselbare Slingshot-Technologie von 2K das Gameplay nahtlos in Live-Action-Filmmaterial und wieder zurück verwandelt – für das bisher intensivste WrestleMania-Videospielerlebnis. Zahlreiche freischaltbare Inhalte sorgen für zusätzliche Herausforderungen und erhöhen den Wiederspielwert dieser historischen Erfahrung;

Ikonisches Roster: WWE 2K24 bietet ein starbesetztes Roster mit WWE-Legenden wie „Stone Cold“ Steve Austin, dem Undertaker und Andre the Giant sowie aktuellen WWE-Superstars wie „The American Nightmare“ Cody Rhodes, Bianca Belair, John Cena, Rhea Ripley und Roman Reigns, deren überlebensgroßen Auftritte und charakteristischen Moves durch ultra-realistische Grafiken verstärkt werden.

Neue Match-Arten und Verbesserungen bestehender Match-Arten: Die Spieler haben danach gefragt, und WWE 2K24 erfüllt diese Bitte mit vier neuen, chaotischen Match-Arten: Special Guest Referee, Ambulance Match, Casket Match und Gauntlet Match. Darüber hinaus bietet der Backstage Brawl jetzt 4-Spieler-Unterstützung und neue interaktive Umgebungselemente – einschließlich eines funktionierenden Aufzugs, zerbrechlichem Glas im Kontrollraum und einem Getränkeautomaten, der mit Getränken beworfen werden kann – während der Royal Rumble jetzt Unterstützung für acht Online-Spieler in 30-Superstar-Online-Matches bietet. Alle bekannten WWE 2K-Match-Typen wie WarGames, Extreme Rules, TLC, Submission, Hell in a Cell und viele mehr kehren ebenfalls zurück. Weitere Details zu jedem neuen Match-Typ werden in Kürze bekannt gegeben;

Gameplay-Verbesserungen: WWE 2K24 bietet Verbesserungen im gesamten Gameplay, darunter Super-Finisher, das Trading-Blows-Minispiel, Top-Rope-Dives auf eine Gruppe von Gegner außerhalb des Rings, Doppel-Titelkämpfe, neue Paybacks und vieles mehr. Neue Waffentypen, darunter Mülleimer, Gitarren und Mikrofone, sowie die Möglichkeit Waffen zu werfen, ermöglichen es den Spielern, Schmerzen zu verursachen. Außerdem sind sieben echte WWE-Schiedsrichter mit von der Partie, die das Spielerlebnis noch immersiver machen;

Mein GM: Die beliebte WWE-Management-Simulation wird weiter ausgebaut mit neuen GMs und Shows zur Auswahl, mehr Match-Typen, mehr Dramen, mehr Meisterschaften, Talent-Scouts, Superstar-Trades zwischen den Shows, Superstar-Vertragsmanagement und der neuen Superstar Journey, mit der Superstars XP verdienen, trainieren und aufsteigen können, um nach der Teilnahme an Matches neue Vorteile zu erhalten;

Meine FRAKTION: Der Team-Aufbau-Modus, in dem die Spieler eine Reihe von WWE-Superstars und -Legenden sammeln, verwalten und aufwerten, um ihr ultimatives Viererteam zu bilden, kehrt mit einem neuen Direktkauf-Kartenmarkt und einem aktualisierten Multiplayer-Erlebnis zurück. Die Spieler können jetzt im Online-QuickPlay mit einzigartigen Belohnungen und saisonalen Bestenlisten gegeneinander antreten, sich mit Weekly Towers selbst herausfordern und sich einem überarbeiteten Faction Wars 2.0 stellen, das mehr reale Fraktionen, mehr 4v4-Match-Typen, einen Faction Wars-spezifischen Belohnungsshop und mehr bietet. Neue themenbezogene Kartenpakete und Ziele werden das ganze Jahr über regelmäßig mit saisonalen Inhalts-Updates erscheinen;

Meine STORY: Im einzigartigen Karrieremodus von WWE 2K übernehmen die Spieler in zwei neuen Storylines – Undisputed (Männer) und Unleashed (Frauen) – die Kontrolle über individuell erstellte Superstars, die sich einen Namen machen und ihr Vermächtnis in der WWE-Geschichte festigen wollen. Mit Roman Reigns, Cody Rhodes, Mick Foley und anderen, die zum ersten Mal als Meine Story-Sprecher auftreten, neben anderen Superstars und Legenden, erweiterten Belohnungen, originalen Meine Story-Charakteren und freischaltbaren Gegenständen, die in andere Spielmodi übertragen werden können, sowie neuen Umgebungen, hat Meine Story einen größeren Einfluss auf das gesamte WWE 2K-Erlebnis als je zuvor;

Universe: Die ultimative WWE-Universe-Sandbox, in der die Spieler die Verantwortung für Superstar-Roster, Fehden, Champions, wöchentliche Shows und Premium-Live-Events übernehmen, bietet jetzt erweiterte Rivalitätsaktionen, darunter Run-Ins, Money-in-the-Bank-Cash-Ins, Szenarien und Schlägereien, sowie neue Zwischensequenzen, Unterstützung für Special Guest Referees, Double Title Matches und eine Loser-Leaves-Town-Stipulation;

Creation-Suite: Das Kronjuwel der WWE 2K-Franchise, die beste, detaillierteste und robusteste Creation Suite, kehrt mit brandneuer Unterstützung für „Create-A-Referee“ und „Create-A-Sign“ sowie neuen Teilen und Animationen zurück, um eigene Superstars, GMs, Arenen, Eingänge, Movesets, Meisterschaften und mehr zu entwerfen;

WWE 2K24-Editionen

Es gibt vier verschiedene Editionen von WWE 2K24: die Standard Edition, Standard Cross-Gen Digital Edition, Deluxe Edition und die 40 Jahre WrestleMania Edition:

Die Standard Edition wird zum Preis von 59,99 € auf Last-Gen-Plattformen (PS4, Xbox One) und PC sowie zum Preis von 69,99 € auf Current-Gen-Konsolen (PS5 und Xbox Series X|S) erhältlich sein. Vorbestellerbonus-Angebote: Vorbesteller der WWE WWE 2K24 Standard Edition erhalten das Nightmare Family Pack , ein Paket mit Bonusinhalten inklusive vier Superstars: zwei alternative Versionen von Cody Rhodes (der maskierte „Undashing“ Cody und der extravagante „Stardust“) sowie die 1976er Version seines Vaters, des WWE Hall of Famers Dusty Rhodes, plus einen von Dustys größten Rivalen, „Superstar“ Billy Graham – alle als spielbare Charaktere. Die Zusatzinhalte für Meine FRAKTION umfassen drei Meine FRAKTION-Karten: eine seltene Mattel „Geschundener“ Rhodes Gold-Karte und erstmalig taucht auch Codys Hund Pharaoh als Gold-Managerkarte in WWE 2K auf. Außerdem beinhalten alle Vorbestellungen einer digitalen Edition von WWE 2K24 die Standard Edition von WWE 2K23, das laut Metacritic am besten bewerteten Spiel der Reihe.

Die Standard Cross-Gen Digital Edition-wird zum Preis von 69,99 € für PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich sein. Sie enthält die Standard Edition für die alte und aktuelle Konsolengeneration innerhalb derselben Konsolenfamilie und für dasselbe PlayStation- oder Xbox-Konto.

Die Deluxe Edition wird zum Preis von 99,99 € für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Die Deluxe Edition umfasst die Standard Cross-Gen Edition sowie das Nightmare Family Pack plus einen Season Pass für alle fünf DLC-Inhaltspakete nach Veröffentlichung, die ‚Meine STORY‘ Mega-Boost– und SuperCharger-Packs; eine ‚Meine FRAKTION‘-Karte der Gold-Stufe von Rhea Ripley, eine Gold-‚Meine FRAKTION‘-Karte von Bianca Belair und alternative Bekleidung für Bianca and Rhea. Die Deluxe Edition wird bereits ab dem 5. März 2024 erhältlich sein – drei Tage vor der Standard und Cross-Gen Edition!

Die 40 Jahre WrestleMania Edition wird zum Preis von 119,99 € für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich sein. Zusätzlich zur Standard Cross-Gen Edition und allen Bonusinhalten der Deluxe Edition enthält die 40 Jahre WrestleMania Edition das 40 Jahre WrestleMania Pack mit alternativer Bekleidung für „Macho King“ Randy Savage (WrestleMania 6), Rey Mysterio (WrestleMania 22), Triple H (WrestleMania 30), Charlotte Flair (WrestleMania 33) und Rhea Ripley (WrestleMania 36) sowie Gold-‚Meine FRAKTION‘-Karten für sie alle, außerdem die sofortige Freischaltung aller spielbaren Showcase-Charaktere und die WrestleMania 40-Arena, die nach Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein wird. Die 40 Jahre WrestleMania Edition wird bereits ab dem 5. März 2024 erhältlich sein – drei Tage vor der Standard und Cross-Gen Edition!

