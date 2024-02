Overwatch 2: Gameplay- und Wettbewerbsänderungen vorgestellt

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In einem neuen „Gameplay & Competitive Breakdown“-Video zu Overwatch 2 gibt es einige Änderungen der Season 9 zu sehen.

Schaut euch hier ein neues Overwatch 2 „Gameplay & Competitive Breakdown“-Video an. Dabei zeigen euch „mL7“ und „Eskay“ einige der Gameplay- und Wettbewerbsänderungen, die in der nächsten Saison in Overwatch 2 kommen.