Overwatch 2: Das sind die Skins des Crossover-Events

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In einem neuen Video zeigen wir euch die Skins aus dem aktuell laufenden Crossover-Event mit Cowboy Bebop in Overwatch 2.

Am 12. März ist in Overwatch 2 das Crossover-Event mit Cowboy Bebop gestartet und bringt die Charaktere der beliebten Anime-Serie in den Online-Helden-Shooter.

So könnt ihr in Overwatch 2 als Spike, Faya Valentine, Jet Black oder Ed in heiße Multiplayer Gefechte ziehen und das gegnerische Team besiegen.

Den Overwatch 2 x Cowboy Bebop Gameplay Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Die Skins aus dem Crossover-Event zeigen wir euch im folgenden Video:

Overwatch 2 | Cowboy Bebop Crossover

