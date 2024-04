Overwatch 2: Gameplay-Trailer zeigt Inhalte aus Season 10

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Ein neuer Gameplay-Trailer zum Helden-Shooter Overwatch 2 gibt Einblicke in die Inhalte der kommenden zehnten Season.

Am 16. April startet der Helden-Shooter Overwatch 2 in seine zehnte Season mit dem Namen „Venture Forth“. Erste Gameplay-Szenen gibt es aber schon jetzt in einem neu veröffentlichten Trailer zu sehen.

Neben der neuen Heldin Venture erwartet Spieler der neue Event Mirrorwatch, in dem Overwatch und Talon ihre Rollen tauschen und die Charaktere zudem überarbeitete Fähigkeiten ihr Eigen nennen. Zum ebenfalls neuen Spielmodus „Clash“ findet eine zeitlich begrenzte Testphase auf der Karte Hanaoka statt.

Über den Season Pass können wie gewohnt neue Skins und kosmetische Gegenstände freigeschaltet werden. Auch der Shop hält für Spieler einige Highlights wie „Vengeance Mercy“ und andere mythische Skins bereit.