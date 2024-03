Overwatch 2: Cowboy Bebop Kollaboration angekündigt

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

In der neusten Kollaboration tragen Overwatch 2 Charaktere Outfits aus der Animeserie Cowboy Bebop.

Blizzard Entertainment kündigt eine weitere Zusammenarbeit mit einer bekannten Marke für Overwatch 2 an. So startet am 12. März eine Kollaboration mit Cowboy Bebop, wie ein erster Trailer zeigt.

Der Trailer ist an das ikonische Intro der Animeserie samt Titelmelodie angelehnt und zeigt einige Charaktere des Spiels in Outfits der Serie, wie etwa Cassidy als Spike Spiegel oder Ashe als Faye Valentine.